اقتصاد
ادخل شوف اسعار الذهب اليوم عيار 18 و 21 في مصر
شهدت الأيام الأخيرة تقلبات بين الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم عيار 18 و 21 بمحلات الصاغة المصرية، كما استقر سعر الذهب عيار 21 صباح اليوم الإثنين 12 يونيو 2023، وذلك عن آخر انخفاض قام بتسجيله أمس الأحد في القاهرة وجميع المحافظات، بالتزامن مع سعر الدولار بالبنوك المصرية وأسعار الذهب العالمية خلال تعاملات بورصة الذهب، ويواصل موقع البديل نشر التحديث الأخير في أسعار الذهب اليوم في مصر بيع وشراء في محلات الصاغة.
اسعار الذهب اليوم عيار 18 و 21
يختلف سعر الذهب بالمصنعية من محافظة لأخرى وكذلك من تاجر لآخر، بنسبة تزيد أو تقل عن 10% من قيمة المشغولات الذهبية المباعة، وتعتبر مصنعية الذهب من أكثر العوامل المؤثرة في أسعار الذهب عند الشراء، لأنها تُعد قيمة مالية مضافة على سعر الذهب المعلن عنه.
سعر الذهب اليوم الاثنين 12-6-2023
- سجل سعر الذهب عيار 24 خلال تعاملات صباح اليوم بالصاغة المصرية استقراراً عن الانخفاض الأخير أمس، ليسجل الآن 2657 جنيهاً للبيع مقابل 2674 جنيهاً للشراء.
- كما استقر سعر الذهب عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الإثنين 12-6-2023، وذلك خلال التعاملات صباح اليوم ليسجل 2330 جنيهاً للبيع أما في حالة الشراء يصل إلى 2325 جنيهاً.
- بينما يباع جرام الذهب عيار 18 صباح الاثنين بمحلات الصاغة في مصر بسعر 1997 جنيهاً، في المقابل عند الشراء يصل إلى 1992 جنيهاً، وجدير بالذكر أنه أكثر جرام تداولاً في جمهورية مصر العربية.
- وشهد سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم استقرار صباح اليوم ليكون 1553 جنيهاً للبيع أما الشراء 1550 جنيهاً.
- بينما سعر الجنيه الذهب عيار 21 وزن 8 جرام استقر أيضاً خلال التعاملات في أسواق الذهب صباح اليوم، ليسجل نحو 18,720 جنيهاً عند البيع وفي المقابل 18,640 عند الشراء.
- أما سعر الذهب عالمياً استقر كذلك في بورصات الذهب ليسجل 1963 دولار أمريكي في حالة البيع، أما في حالة الشراء يسجل 1961 دولار أمريكي.