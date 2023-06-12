ادخل شوف اسعار الذهب اليوم عيار 18 و 21 في مصر

شهدت الأيام الأخيرة تقلبات بين الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم عيار 18 و 21 بمحلات الصاغة المصرية، كما استقر سعر الذهب عيار 21 صباح اليوم الإثنين 12 يونيو 2023، وذلك عن آخر انخفاض قام بتسجيله أمس الأحد في القاهرة وجميع المحافظات، بالتزامن مع سعر الدولار بالبنوك المصرية وأسعار الذهب العالمية خلال تعاملات بورصة الذهب، ويواصل موقع البديل نشر التحديث الأخير في أسعار الذهب اليوم في مصر بيع وشراء في محلات الصاغة.

اسعار الذهب اليوم عيار 18 و 21

يختلف سعر الذهب بالمصنعية من محافظة لأخرى وكذلك من تاجر لآخر، بنسبة تزيد أو تقل عن 10% من قيمة المشغولات الذهبية المباعة، وتعتبر مصنعية الذهب من أكثر العوامل المؤثرة في أسعار الذهب عند الشراء، لأنها تُعد قيمة مالية مضافة على سعر الذهب المعلن عنه.

سعر الذهب اليوم الاثنين 12-6-2023