تسريب امتحان التربية الوطنية الثانوية العامة 2023 … صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة تليجرام

بدأت امتحانات الثانوية العامة وبدأت الكثير من الأخبار حول تسريب تسريب امتحان التربية الوطنية الثانوية العامة 2023 الذي من المقرر أن يبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة، ونشرت الصفحة الرسمية لشاومينج بيغشش ثانوية عامة عدد من الأوراق يزعم أنها لامتحان التربية الوطنية وبدأ الكثير في تداول الصور التي انتشرت بسرعة على صفحات التواصل الإجتماعي ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على حقيقة تسريب امتحان التربية الوطنية الثانوية العامة 2023.

تسريب امتحان التربية الوطنية الثانوية العامة 2023

ونشرت وزارة التربية والتعليم صباح اليوم على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت لترد على خبر تسريب امتحان التربية الوطنية الثانوية العامة 2023، وتؤكد أن كل الأسئلة المنشورة هي أسئلة العام الماضي وليس العام الجاري، وأكد الدكتور”طارق حجازي” وزير التربية والتعليم أن استعدت للامتحانات وقامت بتأمين اللجان بشكل جيد حتى لا يتم تسريب الامتحانات ومثلما حدث في الأعوام الماضية،مشيراً إلى أن الطالب الذي سوف يتم ضبطه في حالة غش أو تسريب سوف يتم حرمانه من دخول باقي الامتحانات .

صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة تليجرام

وكانت وزارة التربيسة والتعليم أعلنت عن الإنتهاء من وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، والتي سوف يتم تطبيقها بنظام الأوبن بوك، ومن المقرر أن يتم توزيع كتيب المفاهيم حتى يكون مرجعاً للطلاب خلال الامتحان، وأضافت إلى أن الوزارة راعت أن تكون مواصفلا ورقة الامتحان طبقاً لتعليمات المركز القومي للمعلومات ، ومن المقرر أن يتضمن الامتحان أسئلة من متعدد وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة لا تتجاوز الـ 15% ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانات نهاية العام الدراسي بداية من الإثنبن 12 يونيو حتى الموافق 13 يوليو المقبل .