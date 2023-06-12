“من هنا هتعرف الأسعار الجديدة” سعر الحديد اليوم 12 يونيو 2023 بتاريخ اليوم الأثنين

يقوم المواطنين بمحاولة التعرف على سعر الحديد اليوم 12 يونيو ، حيث أنه يكون واحدًا من مواد البناء المهمة، التي يكون البحث عنها كبير للغاية من جانب العديد من الأشخاص، لهذا السبب سوف نرفق لكم سعره اليوم الإثنين الموافق من 12 يونيو 2023م، إذ أن كافة الأشخاص الراغبون في البناء، يمكنهم أن يطلعوا على سعره اليوم، فسوف نرفق لكم سعره هذا اليوم الإثنين، مقارنًة بسعره أمس الأحد الموافق من 11 يونيو 2023م.

سعر الحديد اليوم 12 يونيو

تراجع سعر الحديد اليوم 12 يونيو ، إذ أنه سجل التالي:

جاء ثمن طن الحديد الاستثماري اليوم الإثنين الموافق من 12 يونيو 2023م، بلغ لما يقرب من حوالي 38795 جنيهًا مصريًا، ومن الممكن أن يبلغ حتى 44500 جنيهًا مصريًا، وذلك كأعلى سعر له بمحافظة الغربية، تيعًا لما أشارت إليه بوابة الأسعار التي تتبع رئاسة مجلس الوزراء.

كما أن ثمن حديد عز بلغ اليوم الإثنين الموافق من 12 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 39831 جنيهًا مصريًا، حتى 45 ألف جنيهًا مصريًا، وذلك للطن الواحد.

سعر خام الحديد 62%

في الحقيقة أن ثمن خام الحديد 62% جاء منخفضًا اليوم الإثنين الموافق من 12 يونيو 2023م، إلى أن بلغ لمستوى 112 دولارًا، وذلك للطن الواحد، في حين أنه تجاوز ما يقرب من حوالي 150 وذلك بوقت سابق، اء أنه تأثر بتفاقم المخاوف فيما يخص الاقتصاد العالمي، بجانب رفع وزيادة العرض، حيث أنه سجل تلك القيمة للمرة الأخيرة في 25 ديسمبر من السنة التي مضت.