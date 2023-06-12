“اسعار مواد البناء” تعرف على سعر الأسمنت اليوم 12 يونيو 2023 في مصر بعد التراجع الاخير

سبق وأن تساءل العديد من الأشخاص عن سعر الأسمنت اليوم 12 يونيو ، ولا زال البحث مستمر إلى الآن، حيث أن سعر الأسمنت يعتني بمعرفته جميع الأشخاص الذين يرغبون في البناء، وتجدر الإشارة بأنه يتغير سعره كل يوم، لذا بشكل مستمر يتم التساؤل عنه من جانب العديد من الأشخاص، وسوف نقوم بالتعرف على سعره فيما يلي.

سعر الأسمنت اليوم 12 يونيو

لقد شهد سعر الأسمنت اليوم 12 يونيو ، انخفاضًا ملحوظًا، حيث أنه سجل التالي:

بلغ ثمن أسمنت النصر اليوم الإثنين الموافق من 12 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 1688 جميعًا مصريًا، وذلك للطن الواحد.

كما أن ثمن طن الأسمنت المعلم بلغ اليوم الإثنين الموافق من 12 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 1670 جنيهًا مصريًا، وذلك للطن الواحد.

هذا بجانب أن ثمن طن أسمنت العسكري بلغ اليوم الإثنين الموافق من 12 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 1700 جنيهًا مصريًا للطن الواحد.

وصل ثمن أسمنت السويدي اليوم الإثنين الموافق من 12 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 1840 جنيهًا مصريًا، وذلك للطن الواحد.

سعر الأسمنت اليوم الإثنين 12 يونيو

تراجع سعر الأسمنت اليوم الإثنين 12 يونيو، حتى سجل في مختلف الشركات ما يلي: