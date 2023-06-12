“وزارة التعليم” تنفي أي اخبار تتعلق بتغيير جدول امتحانات الثانوية العامة 2023! ووضحت بأن الجدول كما هو

اليوم يشهد بدء امتحانات الصف الثالث الثانوي العام 2023م، فمن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بالإعلان قبل ذلك أن الامتحانات سيكون بدايتها يوم الإثنين 12 يونيو 2023م، كذلك أن كثير من الطلبة والطالبات المقيدون بهذا الصف الدراسي، بتلك المرحلة الدراسية يرغبون باستمرار في التعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وذلك لكي لا يفوتهم أية مواعيد للامتحانات، لذا ففيما يلي سوف نرفق لكم هذا الجدول الخاص بالثانوية العامة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

في الواقع أن طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي قاموا ببدء امتحاناتهم اليوم الإثنين الموافق من 12 يونيو 2023م، وذلك بمادة التربية الدينية، وكذلك التربية الوطنية، وفيما يلي سوف نوضح لكم المواعيد بالتفصيل:

يوم الإثنين 12-6-2023، التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الثلاثاء 13-6-2023، مادة الاقتصاد وكذلك الإحصاء.

كذلك يوم الأحد 18-6-2023، مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 20-6-2023، مادة اللغة الأجنبية الثانية.

كذلك يوم الأحد 25-6-2023، مادة الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية.

يوم الأحد 2-7-2023، مادة الفيزياء للشعبة العلمية، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.

كذلك يوم الثلاثاء 4-7-2023، مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا.

يوم الخميس 6-7-2023، مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الأحد 10-7-2023، مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب، ومادة التفاضل والتكامل، وكذلك علم النفس والاجتماع.

يوم الثلاثاء 10 يوليو مادة الديناميكا.

يوم الخميس 13 يوليو2023، مواد الأحياء والجبر والهندسة الفراغية والفلسفة والمنطق.

امتحانات الثانوية العامة 2023

بدأت امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم الإثنين الموافق من 12 يونيو 2023م، على أن تنتهي في يوم الخميس الموافق من 13 يوليو 2023م، إذ أنها بدأت قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وسوف تنتهي بعده.