“من هنا” كيفية التحقق من تغيير الايبان في حساب المواطن في خطوتين بس

يحرص حساب المواطن على تقديم الكثير من الخدمات للمستفيدين من الدعم ومن تلك الخدمات كيفية التحقق من تغيير الايبان في حساب المواطن، والتي تعد من أهم أسباب وقف صرف الدعم، حيث يجب التحقق أن الحساب مسجل باسم المستفيد ليتمكن من الحصول على الراتب في موعده وفيما يلي سنتعرف على المزيد من التفاصيل حول الآيبان في حساب المواطن.

كيفية التحقق من تغيير الايبان في حساب المواطن

يقوم برنامج حساب المواطن من التحقق أكثر من مرة من حساب الآيبان قبل صرف الدعم للمستفيد وتستغرق مدة التحقق من الايبان مدة من تسعة أيام لخمسة عشر يوما وكيفية التحقق من تغيير الأيبان في حساب المواطن تتم بالخطوات التالية:

الدخول للبوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن. تسجيل جميع البيانات المطلوبة اسم المستخدم وكلمة المرور. تحديد تفاصيل الطلب. قم بالدخول لبيانات الحساب البنكي. تعديل أو تغيير الآيبان الخاص بالمستخدم. ومن ثم حفظ التعديلات أو التغييرات الجديدة.

مدة التحقق من الايبان في حساب المواطن

في حال تمت أوراق المتقدم قبل يوم 10 من الشهر يتم التحقق قبل موعد الدفعة المقبلة ويتم إعلان المستفيد بذلك أما إذا لم تكتمل أراق المتقدم قبل هذا الموعد وتصله رسالة جاري التحقق ويتمكن من الصرف في الشهر الذي يليه.