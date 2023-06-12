“الحج والعمرة” تُعلن عن الشروط الأساسية لإصدار تصريح الحج 1444

عملت وزارة الحج السعودية على تحديد الشروط الأساسية لإصدار تصريح الحج لعام 1444، كما وضحت الوزارة الخطوات التي يتم بها الحصول على التصريح وتتم جميعها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة مما يوفر الوقت والجهد وذلك للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية.

الشروط الأساسية لإصدار تصريح الحج

وضعت وزارة الحج الشروط الأساسية لإصدار تصريح الحج وذلك لتمكين المواطنين من أداء فريضة الحج بطريقة منظمة وآمنة وقد جاءت الشروط على النحو التالي:

يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام. توفير شهادة صحية من مركز طبي معتمد تفيد خلو المتقدم من أي مشاكل صحية تعيقه من أداء الفريضة. يجب ألا يكون المتقدم لاداء الفريضة غير مدان بجرائم أمنية. يجب على المتقدم توفير مستند يفيد قدرته على تحمل نفقاته أثناء أداء فريضة الحج. أن يكون المتقدم ينتمي للدول المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

خطوات التسجيل لأداء فريضة الحج

تتيح وزارة الحج في المملكة العربية السعودية إمكانية الحصول على تصاريح الحج 2023 من خلال المسار الإلكتروني لحجاج الداخل الخاص بوزارة الحج أو من خلال تطبيق نسك وتتم عملية التسجيل باتباع الخطوات التالية: