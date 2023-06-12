متى اول يوم عيد الاضحى في مصر 2023 ؟.. بدء العد التنازلي “البحوث الفلكية تُعلن عن التفاصيل”

يتميز عيد الأضحى بفريضة الحج وذبح الأضحية ويتقبل المسلمون العيد بالفرحة والابتهاج ويحرص الجميع على معرفة متى اول يوم عيد الاضحى في مصر للتحضير لتلك المناسبة ماديا وروحيا وفيما يلي سنتعرف على موعد عيد الاضحى في مصر وعدد أيام اجازة العيد 1444.

متى اول يوم عيد الاضحى في مصر

يتساءل المواطنين متى اول يوم عيد الاضحى في مصر؟ وبناءاً على الحسابات الفلكية يأتي أول يوم عيد الاضحى في مصر يوم الاربعاء 28 يونيو ويستمر إلى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 وعلى الرغم من أن الموعد محدد فلكيا ولكنه لا يعني أنه وفق الرؤية الشرعية للهلال والتي تتم في الجهات المعنية ومن خلال المراصد الفلكية المخصصة لرؤية هلال الشهور العربية.

موعد إجازة عيد الأضحى

عيد الأضحى يستمر لمدة 3 ايام ولكن إجازة العيد تبدأ منذ اليوم التاسع من شهر ذى الحجة وهو يوم وقفة عرفات والذي يسن فيه الصيام والابتهال بالدعاء وتحرص الحكومة المصرية على منح العاملين لديها إجازة بهذه المناسبة تختلف باختلاف القطاع ما بين القطاع الحكومى والخاص.

كم يوم باقي على عيد الأضحى

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد عيد الأضحى فلكيا يأتي يوم 28 يونيو 2023 وذلك طبقا لما جاء في الدليل الفلكي للشهور الهجرية وأن وفقة عيد الأضحى يأتي موعدها يوم الثلاثاء 27 يونيو التاسع من ذي الحجة 1444 وبذلك يكون باقي 18 يوم على موعد عيد الأضحى في مصر والسعودية والعديد من الدول العربية.