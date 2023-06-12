عاجل .. خدمة المستفيدين تفصح عن طريقة جديدة لـ خطوات الاستعلام عن راتب حساب المواطن

برنامج حساب المواطن من أهم البرامج التي أطلقتها الحكومة السعودية لمساعدة الأسر المحتاجة ومحدودي الدخل وقد وفرت الحكومة خطوات الاستعلام عن راتب حساب المواطن ومعرفة قيمة الاستحقاق لكل فرد من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج فيما يلي سنتعرف على طريقة الاستعلام عن راتب حساب المواطن فتابعونا فضلاً.

خطوات الاستعلام عن راتب حساب المواطن

حددت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية يوم العاشر من الشهر الميلادي ليكون موعد ثابت ل نزول رواتب حساب المواطن، وفي حال تصادف يوم العاشر بيوم إجازة رسمية يتم تأخير صرف حساب المواطن ويقوم المستفيدين بالاستعلام عن الدفعة في حساباتهم البنكية وقد وضحت الوزارة خطوات الاستعلام عن راتب حساب المواطن والذي جاءت على النحو التالي:

زيارة البوابة الرسمية لبرنامج حساب المواطن . تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. بعد الانتهاء من تسجيل قم بالانتقال للقائمة الرئيسية واضغط على تسجيل دخول. اضغط على خدمة الاستعلام عن الدفعة. سيتم توجيهك لقائمة بيانات الدفعات المالية. ومن ثم ستظهر أمامك جميع بيانات الدفعة والقيمة الإجمالية للدعم وتوضيح السبب في حال وجود نقص أو زيادة في المستحقات.

أرقام التواصل مع برنامج حساب المواطن

يتيح برنامج حساب المواطن العديد من الطرق للتواصل بينه وبين المستفيدين لتلقي الاستفسارات والشكاوى من خلال الأرقام التالية: