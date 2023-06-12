مسلسل طائر الرفراف Yalı Çapkını 37 مترجم عربي علي قناة Star TV

شهدت أحداث الحلقة 36 والأخيرة من الموسم الأول من مسلسل التركي طائر الرفراف – فريد Yalı Çapkını تتصدر اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب انتهاء الموسم الأول وإنتهي الموسم بنهائية غير مرضية وهي وفاة فريد والكثير من الاحداث القوية والتي جعلت الجماهير تتسأل متي سوف تعرض الحلقة الجديد من المسلسل التركي طائر الرفراف والجميع اعتبر ان نهاية المسلسل مكررة في إطار التحضير للموسم الثاني.

وحقق المسلسل بالحلقة الماضية نسبة مشاهدة عالية للغاية وكانت كتالي :- ‏Total / 1 / 10.15 ‏AB / 2 / 7.09 ‏ABC1 / 1 / 9.24.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 36 و الأخيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشهد الأخير من أحداث الحلقة الأخيرة من الموسم الأول من “طائر الرفراف” “فريد” وهي اللحظة التي كان يركض فيها مع سيران ليقوم طارق بإطلاق النار علي فريد ويصيبة ويقع فريد علي الارض وسيران تحاول ايقاظة وطلب الاسعاف .

انتهى الموسم الأول ولا يزال أبطاله يستعدون للموسم الثاني ، وأعرب البعض عن حماسهم لانتظار الموسم الثاني للتأكد من ذهاب عابدين إلى غازي عنتاب في الموسم الثاني.

وكما علق أحد المستخدمين ، بشكل مفاجئ ، أن سيران لم يستدع سيارة إسعاف لإنقاذ فريد ، “لا أعتقد أن القبلات يمكن أن تنقذه”.

شكر أحد المستخدمين نجوم العمل ، لكنه اعتذر عن أن النهاية لم تحبه ، فبالنسبة له أصبحت كليشيهات تمهيدًا لموسم ثانٍ ، وتمنى أن يحمل الموسم الثاني نصًا جديدًا لن ينقل نفس الشخصيات بنفس القصة إلى الموسم الثاني.