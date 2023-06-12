عاجل .. حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 لمادتي التربية الدينية والوطنية اليوم !! شاومينج يسرب صور حصرية للامتحانات

يتم التساؤل من قبل طلبة وطالبات عديدة بالصف الثالث الثانوي 2023، عن حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 ، حيث أنه في الفترة الأخيرة انتشر هذا الخبر الخاص بتسريب الامتحانات الخاصة بأول يوم في الثانوية العامة، وهي مادة التربية الدينية، وكذلك مادة التربية الوطنية، حيث أنه في هذا اليوم الإثنين 12-6-2023م، بدأت امتحانات الثانوية العامة، ويقوم الأشخاص بمحاولة التأكد من تسريب تلك الامتحانات، لذا سوف نتعرف سويًا على حقيقة هذا الخبر فيما يلي.

حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023

في الواقع أن ما يتم تداوله فيما يخص تسريب امتحانات الصف الثالث الثانوي العام، لا يكون صحيح، حيث أن وزارة التربية والتعليم بينت حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وقالت إنها تعمل بقصاري جهدها لكي لا يكون هناك تسريبًا في الامتحانات، كذلك أنها قالت إنها تقوم بعمل الكثير من الإجراءات الاحترازية لكي تمنع الغش بين الطلاب.

نماذج امتحانات الثانوية العامة

لقد وفرت وزارة التربية والتعليم عدة نماذج استرشادية خاصة بالصف الثالث الثانوي العام، وذلك يقوم بالتسهيل على جميع الطلاب معرفة شكل الورقة الامتحانية التي سوف تأتي لهم، هذا بجانب أنها تكون تدريب لهم على شكل الامتحانات، ومن الجدير بالذكر أن طلبة وطالبات شهادة الثانوية العامة قد بدأوا امتحاناتهم اليوم الإثنين 12-6-2023م، في أول مادتين لهم، ألا وهما التربية الدينية، وكذلك التربية الوطنية، كذلك أنهم سوف يقوموا بالانتهاء من تأدية امتحاناتهم، في اليوم الموافق من 13 يوليو 2023م، كذلك أن تلك الامتحانات تتم في وسط إجراءات مشددة لمنع الغش.