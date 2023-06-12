“عيد اللحمة قرب”الحكومة تحدد موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 للقطاع الخاص والحكومي

يقوم بالبحث باستمرار عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 ، كثير من المواطنين، فكما نعلم أن في هذا العيد يتلقى الأشخاص العاملين في القطاعين، إجازة رسمية بتلك المناسبة، لذا فبشكل مستمر يتم البحث من جانبهم عن موعد تلك الإجازة، لهذا ففي سياق المقال سوف نذكر موعد العيد بالشهر الميلادي، في السطور القادمة.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

في الحقيقة أنه من أجل بحث الكثير من المواطنين عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 ، فقد قام المعهد القومي للبحوث الفلكية بالإشارة إلى أن عبد الفطر سوف يكون بداية في اليوم الثامن والعشرون من شهر يونيو الجاري 2023م، على أن يكون مستمرًا حتى أربعة أيام، بالتحديد في اليوم الموافق من 1 يوليو 2023م، كذلك أن المواطنين سوف يحصلون على إجازة أيضًا رسمية بيوم وقفة عرفة والتي سوف تكون في اليوم الموافق من 27 يونيو 2023م.

موعد وقفة عرفات

ينتظر المسمين في كافة أنحاء دول العالم موعد وقفة عرفات للاحتفال بها ورؤية شعائرها عبر شاشات التلفزيون، فمن الجدير بالذكر أن وقفة عرفات فلكيًا سوف تكون في يوم الثلاثاء الذي يوافق 27 من يونيو لعام 2023م، ومن الجدير بالذكر أنها سوف تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة المواطنين الذين يقومون بالعمل في كلًا من القطاع العام، وكذلك القطاع الخاص، إذ أنهم سوف يحصلون على إجازة بدءًا من يوم 27 إلى يوم 1 يوليو 2023، كما ذكرنا في السابق، ومن ثم سوف يعودوا إلى العمل مرة أخرى.