“من هنا” رابط استعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي قي خطوتين فقط 2023

إلى هذا الوقت الجاري يكون رابط استعلام معاش تكافل وكرامة ، هو محور بحث المواطنين المصريين، إذ أن الأشخاص المتقدمين بطلبًا للاستفادة من الدعم المقدم من برنامج تكافل وكرامة يريدون معرفة هذا الرابط، وذلك بعدما أعلنت الوزارة أنه من الممكن عن طريق هذا الرابط أن يقوم المواطن بالتعرف على الحالة الخاصة بطلب التسجيل المتعلق به في برنامج تكافل وكرامة، فوزارة التضامن الاجتماعي قامت بالتسهيل على كافة المواطنين بمصر الاستعلام عن تلك الخدمة، لتتم بشكل إلكتروني.

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي رابط استعلام معاش تكافل وكرامة ، الذي بواسطته يمكن الاستعلام بكل سهولة عن دعم تكافل وكرامة، كذلك تستطيع الاستعلام بقيامك بالسير على الخطوات الآتية:

في البداية، اذهب لرابط استعلام دعم تكافل وكرامة.

بعد ذلك، سجل رقمك القومي.

في النهاية، اضغط على أيقونة «إظهار النتيجة»، وانتظر لبضع دقائق، إلى أن يتم ظهور النتيجة التي تتعلق بك في البرنامج، إذ أن تفاصيل طلبك سوف تظهر أمامك مباشرًة، وإذا كان الطلب المتعلق بك ما زال تم الفحص، فسوف يتم إبلاغك بذلك في خانة حالة الطلب.

مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2023

إن تم قبولك للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة، فسوف تتمكن من صرف الدعم، ومن المعروف أنه بداية صرف المعاش الخاص بتكافل وكرامة المخصص لشهر يونيو 2023 مع آخر زيادة إبريل، سيكون بدءًا من اليوم الموافق من 15 يونيو 2023م، إذ أن وزارة التضامن الاجتماعي تصرف المعاشات الخاصة بتكافل وكرامة بشكل عام بدءًا من اليوم الخامس عشر شهريًا.