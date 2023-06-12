عاجل .. محافظ بني سويف يتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة 2023 | أكثر من 19 ألف طالب ينتظم بضوابط الامتحانات

بدئت اليوم أولى امتحانات الثانوية العامة للطلبة والطالبات في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وقد تم المتابعة لأعمال سير الامتحانات، وقد قام محافظ بني سويف بنفسه بالاطمئنان على سير و انتظام امتحانات الثانوية العامة 2023 وقام بمتابعة غرف العمليات، فدعونا نوضح لكم تفاصيل هذا الخبر بالتفصيل، فضلًا تابعونا.

محافظ بني سويف يتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة 2023

تفقد اليوم معالي الدكتور محافظ بني سويف محمد هاني غنيم أعمال سير اختبارات الثانوية العامة الدور الأول للعام 2023، حيث تفقد غرفة العمليات داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، بل وقام بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقد تأكد بنفسه من فتح اللجان واستقرار أعمال الامتحانات وأن عمليات التأمين تمت على أكمل وجه، بل وحرص سيادته على التأكد من توافر مناخ جيد للطلاب من قبل الملاحظين، فضلًا عن تأكده من بدء الامتحانات في موعدها المحدد دون أي مشاكل.

انتظام امتحانات الثانوية العامة 2023

تابع اليوم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم سير امتحانات الثنوية العامة للعام الحالي 2023 للدور الأول، حيث بدئت اليوم الاختبارات، حيث بدئت بالامتحانات التي لا يتم إضافتها إلى المجموع ولكنها مواد نجاح ورسوم، ومن المفترض أن تبدأ أولى المواد الأساسية يوم الأحد المقبل حيث مادة اللغة العربية، ومن المقرر أن ينتهي الطلبة والطالبات من أداء الاختبارات الخاصة بهم يوم الثالث عشر من شهر يوليو من عام 2023، حيث يمتحن الطلاب بنظام الخدمات والمنازل والانتظام.