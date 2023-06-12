بعد ظهور النتائج في جميع المحافظات!! تعرف الآن على تنسيق ثانوية عامة بعد الإعدادية 2023

بعد أن تم ظهور نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية توجهوا للبحث عن التنسيق الخاص بالثانوية العامة هذا العام، حيثُ أن أولياء الأمور يهتمون بالتعرف على التنسيق للاطمئنان على أبنائهم وتمكنهم من الإلتحاق بالثانوية العامة أو التنسيق غير مناسب مع مجموع الطالب، وهذا لأنه يتم تحديد كل طالب سوف يتمكن من الإلتحاق بأي من الثانوية العامة أو الثانوي التجاري أو التمريض العادى وكذلك العسكري أو الثانوي الصناعي، ولحين موعد الإعلان عن التنسيق لهذا العام 2023 يعيش طلاب الشهادة الإعدادية قلق حتى يطمئنوا من تمكنهم من الالتحاق من الثانوية الذي يرغبون بها.

تنسيق ثانوية عامة بعد الإعدادية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه يوجد اختلاف بين كل محافظة والأخرى بتنسيق الثانوية العامة، ولأن الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية يحلموا بدخول الثانوي العام لإكمال مسيرتهم التعليمية بالطريقة التي كان يجتهدون من أجلها.

وتم التوضيح أن الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة سوف يكون فوراً بعد أن يقدم طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم وظهور النتيجة، سوف يتم الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة لطلاب الشهادة الإعدادية.

مجموع دخول ثانوي عام 2023