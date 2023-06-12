بعد ظهور النتائج في جميع المحافظات!! تعرف الآن على تنسيق ثانوية عامة بعد الإعدادية 2023
بعد أن تم ظهور نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية توجهوا للبحث عن التنسيق الخاص بالثانوية العامة هذا العام، حيثُ أن أولياء الأمور يهتمون بالتعرف على التنسيق للاطمئنان على أبنائهم وتمكنهم من الإلتحاق بالثانوية العامة أو التنسيق غير مناسب مع مجموع الطالب، وهذا لأنه يتم تحديد كل طالب سوف يتمكن من الإلتحاق بأي من الثانوية العامة أو الثانوي التجاري أو التمريض العادى وكذلك العسكري أو الثانوي الصناعي، ولحين موعد الإعلان عن التنسيق لهذا العام 2023 يعيش طلاب الشهادة الإعدادية قلق حتى يطمئنوا من تمكنهم من الالتحاق من الثانوية الذي يرغبون بها.
تنسيق ثانوية عامة بعد الإعدادية 2023
أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه يوجد اختلاف بين كل محافظة والأخرى بتنسيق الثانوية العامة، ولأن الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية يحلموا بدخول الثانوي العام لإكمال مسيرتهم التعليمية بالطريقة التي كان يجتهدون من أجلها.
وتم التوضيح أن الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة سوف يكون فوراً بعد أن يقدم طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم وظهور النتيجة، سوف يتم الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة لطلاب الشهادة الإعدادية.
مجموع دخول ثانوي عام 2023
- التنسيق المحدد في محافظة الإسكندرية يكون 235 درجة.
- التنسيق المحدد في محافظة القاهرة يكون
- التنسيق المحدد في محافظة الدقهلية يكون
- التنسيق المحدد في محافظة الجيزة يكون
- التنسيق المحدد في محافظة البحيرة يكون
- التنسيق المحدد في محافظة سوهاج يكون
- التنسيق المحدد في محافظة أسيوط يكون
- التنسيق المحدد في محافظة المنوفية يكون
- التنسيق المحدد في محافظة المنيا يكون
- التنسيق المحدد في محافظة قنا يكون
- التنسيق المحدد في محافظة أسوان يكون
- التنسيق المحدد في محافظة بني سويف يكون
- التنسيق المحدد في محافظة السويس يكون