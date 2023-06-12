تعرف الآن على أهم الأدعية المستجابة في ليلة الأمتحان | دعاء الامتحان مستجاب 2023

بدئت أولى امتحانات الثانوية العامة 2023 في جمهورية مصر العربية للطلبة والطالبات اليوم، ولأنها امتحانات الثانوية العامة فنجد رهبة شديدة بين الطلاب ونجدهم يبحثون عن دعاء الامتحان مستجاب 2023، حيث يدعوا الله عزوجل أن يوفقهم في امتحاناتهم هذه، وفي تقرير اليوم نوضح لكم أفضل الأدعية المستجابة.

دعاء الامتحان مستجاب 2023

يتضرع الطلبة والطالبات في الثانوية العامة خاصة إلى الله بالدعاء في هذه الأيام، حيث يدعون الله أن يوفقهم وكلهم أمل وكرم في فضل الله عليهم، وهُناك الكثير من الأدعية المستجابة المستحب النطق بها، حيث منها من يسهل على الطالب أداء الاختبارات ومنها من يطمأن قلبه حتى يتمكن من حل الامتحان دون أي توتر أو صعوبات، وتأتي أفضل الأدعية على النحو التالي:

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم إني فوضت لك أمري وتوكلت عليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك يا الله، يا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، يا الله اجعل لي من لدنك سلطانًا ونصيرًا .

اللهم يا مفهم سليمان فهمني، يارب يا مؤتي لقمان الحكمة آتني الحكمة وفصل يالله، واجعل ألستنا عامرة بذكرك خلال هذه ساعة الإجابة، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، إنك على كل شيء قدير.

أدعية الخوف من الامتحانات

يدعو الطلبة والطالبات أيضًا خصوصًا عند دخول الامتحانات ببعض الأدعية التي تعمل على طمأنة قلوبهم والحل دون خوف أو شك، ولعل أبرز هذه الأدعية على النحو التالي: