منصه مظلتي.. كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبه الثانيه 2023 عبر موقع وزاره العمل

يبحث جميع المواطنين عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبه الثانيه بالعراق2023، والتي توفرها وزارة العمل بالشؤون الاجتماعية بالعراق للتعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالواجبة الثانية، والتي تم الإعلان عنها عبر موقع مظلتي نظراً للفقر التي يعاني منة جميع المواطنين والركود الاقتصادي وتدهور الحالة الاجتماعية والتي تساعد المواطنين على المعيشة والتحسين من الوضع الاجتماعي والاقتصادي، والتي نقدم اليكم اهم التفاصيل للبحث والتعرف على معلومات التقديم والتسجيل بالرعاية الاجتماعية بالشؤون الاجتماعية والتعرف على أسماء المشمولين التي تساعد الأفراد في العيش وتكفية احتياجاتهم الأساسية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

الرعايا الأجتماعية بالعراق 2023

والتي تقوم وزارة العرق بمساعدة المواطنين والدعم بقيمة مادية تساعدهم على القدرة علي العيش وتوفير ما يحتاجونة من الأساسيات بالحياة الاجتماعية، والبحث عن طريق الدخول عبر الموقع للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الواجبة الثانية 2023 عن طريق اتباع الخطوات المكتوبة اليكم بكل سهولة للتعرف على الأسماء من خلال رابط موقع مظلتي بالشؤون الاجتماعية.

يجب فتح موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الضغط على أيقونة البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية pdf.

الآن يتطلب منك كتابة رقم البطاقة التموينية الخاصة بك.

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اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبه الثانيه 2023

حيث يبلغ عدد المتقدمين بالرعاية الاجتماعية فوق 300 الف مواطن قاموا بالتقديم نحو الدعم المتقدم لجميع المواطنين لتحسين الحالة الاجتماعية، ونكتب اليكم شروط الحصول على الدعم من خلال الرعاية الاجتماعية بالعرق كما يلي.

أهم شرط أن يكون الفرد المتقدم للدعم يحمل الجنسية العراقية.

تكون أسرة المتقدم للدعم من ٤ أفراد كحد أدني.

بالنسبة لشرط عمر المتقدم ألا يكون أقل من ١٨ عام ولا يزداد عن ٦٠ عام، بالنسبة للسيدات يتراوح بين ١٥ : ٥٥ عام فقط.

ضرورة تسجيل المتقدم في الشئون الاجتماعية في وقت سابق.

قد قام موقعنا بكافة المعلومات الهامة عن الرعاية الاجتماعية الوجبة الثانية 2023 ، ويتم تحميل تلك الأسماء في ملفات pdf بجميع المحافظات العراقية حتي يتمكنوا من الحصول عليه بطريقة سهلة وبسيطة.

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