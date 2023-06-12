“بعد فوز الأهلي على الوداد” تعرف على الفرق المشاركة لكأس العالم للأندية 2023

تقوم المملكة العربية السعودية هذا العام باستضافة بطولة كأس العالم للأندية 2023 على أرضها، وقد انضم أمس الأهلي المصري إلى هذه البطولة، وذلك بعد أن استطاع الفوز على نظيره الوداد المغربي في بطولة دوري أبطالف إفريقيا 2023، ولذا نجد الكثيرون يتساءلون في الوقت الحالي عن الفرق المشاركة لكأس العالم للأندية، فدعونا نوضح لكم الفرق المشاركة في البطولة هذا العام، فضلًا تابعونا.

الفرق المشاركة لكأس العالم للأندية

بعد فوز الأهلي المصري أمس ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2023 تمكن من حجز مقعده في بطولة كأس العالم للأندية، حيث جاءت الفرق المتأهلة لهذه البطولة في السعودية هذا العام على النحو التالي:

الأهلي المصري بطلًا عن قارة أفريقيا.

اتحاد جدة بطل الدوري السعودي وهو المضيف.

نادي أوراوا ريد داياموندز الياباني بطلًا عن قارة آسيا.

نادي أوكلاوند سيتي النيوزبلندي بطلًا عن قارة أوفيونوسيا.

نادي كلوب ليون المكسيكي بطلًا عن كونكاكاف.

نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بطلًا عن قارة أوروبا.

لم يتم تحديد بعد بطل أمريكا الجنوبية.

موعد بطولة دوري العالم للأندية 2023

وضحنا لكم الفرق المشاركة لكأس العالم للأندية والتي تأهلت حتى الآن، ومن المقرر أن تنطلق هذه البطولة هذا العام في المملكة العربية السعودية، حيث تنطلق في شهر ديسمبر بمشاركة سبعة من الأندية التي تأهلت، وقد تأهلت ستة فقط للبطولة، بينما باقي بطل أمريكا الجنوبية، والذي من المفترض أن يتأهل البطل بنهائي كوبا ليبرتادوريس، حيث تنطلق المباراة في البرازيل على أرضية ملعب ماركانا بنوفمبر القادم.