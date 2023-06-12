كم يوم إجازة عيد الأضحى في مصر 2023؟ .. الحكومة المصرية تفصح عن كافة التفاصيل

الموظفون والموظفات والطلبة والطالبات في جمهورية مصر العربية يبحثون في الوقت الحالي عن كم يوم إجازة عيد الأضحى في مصر 2023، حيث تم الإعلان بشكل رسمي عن موعد عيد الأضحى للعام 2023 وتم الإعلان بشكل رسمي عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى، فدعونا نوضح لكم موعد عيد الأضحى وكم عدد أيام إجازته، فضلًا تابعونا.

كم يوم إجازة عيد الأضحى في مصر 2023؟

تم الإعلان بشكل رسمي عن عدد الأيام المقررة لإجازة عيد الأضحى المبارك، حيث مفترض أن تكون الإجازة للقطاع الحكومي والخاص خمسة أيام متوصلة، حيث تبدأ يوم الثلاثاء بوقفة عرفات، ومن ثم تنتهي برابع أيام العيد، حيث تأتي أيام الإجازة على النحو التالي:

يوم الثلاثاء وقفة عرفات 2023، حيث إجازة يوم 27 من شهر يونيو من عام 2023.

إجازة عيد الأضحى المبارك من أول يوم الأربعاء 28 من شهر يونيو 2023 أول أيام عيد الأضحى المبارك وحتى رابع يوم العيد يوم السبت الأول من شهر يوليو من عام 2023.

متى عيد الأضحى المبارك 2023؟

وضحنا لكم كم يوم إجازة عيد الأضحى في مصر 2023، وبالنسبة لموعد عيد الأضحى المبارك هذا العام، فحسب ما أعلنت عنه السلطات السعودية فإن العيد يكون في الموعد التالي:

يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر محرم من العام الهجري الجديد 1445، حيث الثامن والعشرين من شهر يونيو من عام 2023، ويستمر العيد لمدة أربعة أيام متواصلة، بحيث آخر يوم لعيد الأضحى هو يوم السبت الأول من يوليو من عام 2023.