“أدخل حالًا الرابط شغال” نتائج شهادة التعليم المتوسط ف الجزائر باسم الطالب فقط

طلاب المتوسط بالجزائر يعيشون قلق لحين ظهور نتيجة ويتساءلون عن الموعد المحدد من قبل الوزارة لظهورها، حيثُ أوضحت وزارة الجزائر المختصة بالتربية الوطنية أن النتيجة سوف يتم إعلانها بشكل فوري بعد القيام بإنهاء العمليات التي مازالت مستمرة في التصحيح في كافة الولايات الخاصة بالجزائر، فكانت بدء مرحلة الامتحانات في يوم الاثنين الذي يوافق به يوم ستة في شهر يونيو لعام 2023 وكانت نهايته في يوم ثمانية من شهر يونيو، كما أنه تم التوضيح أن تصحيح الامتحانات تم بدايته بعد الامتحانات بشكل فوري.

نتائج شهادة التعليم المتوسط

للبحث بشكل متكرر من خلال طلاب التعليم المتوسط عن النتيجة في كافة مواد التعليم كمادة الرياضة وكذلك اللغة العربية والعلوم الطبيعية واللغة الإنجليزية والعلوم والتربية الإسلامية والعديد من المواد الأخرى المقررة على طلاب التعليم المتوسط.

حيثُ أنه سوف يكون متاح الاستعلام عن النتيجة عن طريق الموقع الرسمي الديوان الوطني المخصص من قبل الوزارة الجزائرية المختصة بالتربية والتعليم بشكل رسمي.

الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط

يمكن الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط من خلال موقع الذي يطلق عليه اسم الديوان الوطني الخاص بالامتحانات وكذلك الاعتراضات، وهذا بعد الإعلان الرسمي عن النتيجة يوم ستة وعشرين من شهر يونيو 2023 تحديداً الساعة 4 مساءً في منتصف اليوم، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من الخطوات التالية: