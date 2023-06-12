عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ونظام الأمتحانات في هذا العام الذي أعلنت عنها وزارة التعليم

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 مختلفة على حسب كل مادة من المواد فقد تختلف عدد أسئلة المواد العلمية عن عدد أسئلة المواد الأدبية وتختلف عدد أسئلة مادة اللغة الإنجليزية عن عدد أسئلة اللغة الأجنبية الثانية.

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

توجد عدد أسئلة معينة لكل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة ويمكن أن تصل عدد الأسئلة إلى الآتي:

مادة اللغة العربية مجموع درجاتها 80 درجة وعدد الأسئلة المقالية يصل إلى أربعة أسئلة مخصص لها 10 درجات وعدد الأسئلة الموضوعية 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية مجموع درجاتها 50 درجة فيبلغ عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة.

مادة اللغة الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية ومجموعها الكلي 40 درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لهما 6 درجات والموضوعية 29 سؤالًا مخصص لها 34 درجة.

عدد أسئلة المواد العلمية لامتحانات الثانوية العامة

يصل عدد أسئلة المواد العلمية لامتحانات الثانوية العامة إلى الآتي: