“تعرف الآن” موعد صرف مرتبات يونيو 2023 قبل عيد الأضحى المبارك .. بشرى سارة للجميع

العاملون في القطاع العام والخاص في جمهورية مصر العربية يتساءلون في الوقت الحالي عن موعد صرف مرتبات يونيو 2023، حيث مقرر أن يتم صرف رواتب هذا الشهر قبل عيد الأضحى المبارك، ولهذا السبب تساءل الموظفين عن موعد الصرف لشهر يونيو، وفي تقرير اليوم سنوضح لكم متى تبدأ عملية إيداع المرتبات للموظفين، فضلًا تابعوا معنا.

موعد صرف مرتبات يونيو 2023

قررت وزارة المالية المصرية أن تقوم بصرف مرتبات شهر يونيو لجميع الموظفين قبل عيد الأضحى المبارك، حيث تبدأ أولى أيام الصرف يوم الثامن عشر من شهر يونيو ومستمرة عملية الصرف أربعة أيام متواصلة، وذلك إلى أن تنزل المرتبات إلى جميع الموظفين في مختلف الهيئات الحكومية.

حيث يبدأ الصرف قبل عيد الأضحى المبارك بأسبوع كامل، حيث تبدأ عملية الصرف يوم الأحد 18 من شهر يونيو من عام 2023، ثم تستمر عملية الصرف حتى يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من شهر يونيو من عام 2023، حيث تُصرف المرتبا لكل العاملين في الدولة دون تأخير بإذن الله.

موعد صرف متأخرات العاملين في شهر يونيو 2023

سبق أن وضح معالي وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أنه تم بالفعل صرف مستحقات العاملين المتأخرة في الفترة ما بين السابع من شهر يونيو وإلى يوم الحادي عشر من شهر يونيو من عام 2023، أي بالفعل تم صرف متأخرات العاملين، بل وكان آخر موعد للصرف هو أمس الأحد، وكل الموظفين قد حصلوا على راتبهم الشهر الماضي، بل وفي انتظار راتب الشهر الحالي بإذن الله.