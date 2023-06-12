هُنا.. رابط results.mlazemna.com نتائج الثالث متوسط الدور الاول العراق 2023 موقع نتائجنا
results.mlazemna.com
شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية من قبل طلاب وطالبات الثالث المتوسط عقب الإنتهاء من عملية الامتحنات وذلك من اجل الحصول علي نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في العراق والتي تعد من الاحداثً الهامة للغاية وحالة من الترقب الشديد من قبل الطلاب وأولياء الأمور للحصول علي النتيجة ولذلك من خلال موقعنا البديل نعمل علي توفير رابط مباشر لتوفير نتائج الثالث متوسط الدور الاول العراق 2023.
نتائج الثالث متوسط الدور الاول العراق 2023
وحالة من الانتظار الشديد من قبل الآلاف من طلاب وطالبات مرحلة الصف الثالث المتوسط في العراق من أجل الحصول علي النتائج ومعرفة درجات نجاحة وجدير ان الوزارة إنتهت بالفترة الماضية من استظهار نتائج السادس التمهيدي الابتدائي بالعراق بجميع المحافظات لذلك تبدء الوازرة بالتحضير لإعتماد نتيجة الثالث المتوسط خلال الساعات القادمة .
رابط results.mlazemna استخراج نتائج الثالث متوسط
وكشفت وزارة التربية في العراق بالساعات الماضية عن توفير موقع إلكتروني لتوفير النتائج الخاصة بالثالث المتوسط عليه وهو “نتائجنا” وهو ابرز المواقع التعليمية بالعراق التي يتوافر عليه النتائج الخاصة بالطلاب بجميع المراحل التعليمية ومن خال موقعنا نوفر لحضراتكم خطوات الحصول علي النتيجة تابع :-
- تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني “نتائجنا”.
- من خلال الصفحة الرئيسية اضغط على “نتائج الصف الثالث المتوسط”.
- ثم اضغط على أيقونة “النتائج الدراسية”.
- اختار “نتائج الدور الأول”.
- أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.
- كتابة كافة المعلومات و الخاصة بالطالب المطلوبة على الموقع والتأكد من أنها صحيحة.
- اضغط على أيقونة استعلام، وستظهر لك النتيجة على الفور.
- وحتي الان لم يتم اعتماد نتيجة الثالث المتوسط وجاري العمل علي عملية التصحيح.