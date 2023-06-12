لأول مره ظهور حبيبة المطرب وائل كفوري على شاشات التليفزيون!! مع تجهيزات ألبوم الغناء الصيفي الجديد 2023

واحدًا من نجوم الفن اللامعة هو النجم وائل كفوري، ويتابعه الجماهير من مختلف دول العالم العربي والعالم بأكمله، ودائمًا ما تنتشر الشائعات حول الفناين، ومؤخرًا تم نشر خبرًا بشأن خروج حبيبة الفنان إلى النور، حيث تبين أن حبيته هي سيدة الأعمال المعروفة سكينة غلامور، حيث نجمة مغربية وسيدة أعمال معروفة، فدعونا نوضح أبرز المعلومات عن هذه الفنانة، فضلًا تابعونا.

حبيبة الفنان وائل كفوري

خرجت حبيبة الفنان وائل كفوري اللبناني إلى الأضواء للمرة الأولى، وذلك بعد أن تم تناول اسمها بشكل متكرر ومباشر، وذلك بعد أن تحدثت عن انفصالها عن وائل، وقد تبين أنها النجمة المعروفة المغربية سكينة غلامور، وقد نفت الفنانة أنه لم يقوم بإهدائها سيارة لامبرغيني أو يخت بالبخر أو طائرة خاصة، وذلك لأنها سيدة أعمال معروفة ولا تحتاج إلى أي من هذه الأشياء، وذلك لامتلاكها أعمال تجارية كبيرة تخص الموضة بين مراكش بالمغرب وكازبلانكا.

الفنانة سكينة غلامور

النجمة سكينة هي حبيبة الفنان وائل كفوري، وقد سبق أن تعرف عليها بواحدة من الدول الأجنبية، وقد نشأنت بينهم علاقة حب استمرت لعامين وأكثر، وذلك قبل أن تتسرب عدد من الأخبار والتي تُفيد بأنهم انفصلوا، مع العلم أن الفنانة لم تقوم حتى هذه اللحطة بالحديث عن علاقتها بالفنان، مع العلم أنه لا فتور بينها وبين الفنان إلى الآن.

من هو الفنان وائل كفوري؟

الفنان وائل كفوري هذا هو اسم الشهرة الفني الخاص به ولكن اسمه ميشال إميل كفوري وهو من مواليد الرابع عشر من شهر سبتمبر من عام 1974، حيث عمره ثمانية وأربعين عام، وهو مسيحي الجنسية ولديه ولدين وزوجته هي أنجيلا بشارة من عام 2011 وحتى عام 2019.