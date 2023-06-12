“استعلم الآن” رابط معرفة علامات الطلاب أوبن ايمس 2023 | خطوات الحصول على العلامات

الطلبة والطالبات في المملكة الأردنية في الوقت الحالي يبحثون عن رابط معرفة علامات الطلاب أوبن ايمس للفصل الثاني، وذلك من أجل استخراج علامات الطلاب للعام الجاري 2023 بالأردن، وعبر تقرير اليوم سنوضح لكم كيفية الدخول إلى منصة أون ايمس من أجل التعرف على علامات كل طالب وطالبة، فضلًا تابعونا.

رابط معرفة علامات الطلاب أوبن ايمس 2023

يمكن للطلبة والطالبات في الأردن التعرف على نتائجهم بالفصل الدراسي الثاني عبر منصة أوبن أيمس الأردنية، حيث أتاحت الوزارة المنصة للطلاب من أجل التعرف على علامات الطلاب، حيث يمكن استخراج النتيجة من خلال اتباع ما يلي:

عليك أن تقوم بالولوج إلى موقع منصة أوبن ايمس الموجودة على شبكة الإنترنت.https://emis.moe.gov.jo/openemis-core/

قم بإدخال اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور واختر اللغة العربية ومن ثم انقر على دخول.

استعلام عن علامات الطلاب عن أوبن ايمس 2023

يمكن للطلاب الاستعلام عن الدرجات الخاصة بهم بكل سهولة، وذلك بشكل إلكتروني من خلال المنصة، حيث تأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي: