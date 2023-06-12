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“استعلم الآن” رابط معرفة علامات الطلاب أوبن ايمس 2023 | خطوات الحصول على العلامات
الطلبة والطالبات في المملكة الأردنية في الوقت الحالي يبحثون عن رابط معرفة علامات الطلاب أوبن ايمس للفصل الثاني، وذلك من أجل استخراج علامات الطلاب للعام الجاري 2023 بالأردن، وعبر تقرير اليوم سنوضح لكم كيفية الدخول إلى منصة أون ايمس من أجل التعرف على علامات كل طالب وطالبة، فضلًا تابعونا.
رابط معرفة علامات الطلاب أوبن ايمس 2023
يمكن للطلبة والطالبات في الأردن التعرف على نتائجهم بالفصل الدراسي الثاني عبر منصة أوبن أيمس الأردنية، حيث أتاحت الوزارة المنصة للطلاب من أجل التعرف على علامات الطلاب، حيث يمكن استخراج النتيجة من خلال اتباع ما يلي:
- عليك أن تقوم بالولوج إلى موقع منصة أوبن ايمس الموجودة على شبكة الإنترنت.https://emis.moe.gov.jo/openemis-core/
- قم بإدخال اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور واختر اللغة العربية ومن ثم انقر على دخول.
استعلام عن علامات الطلاب عن أوبن ايمس 2023
يمكن للطلاب الاستعلام عن الدرجات الخاصة بهم بكل سهولة، وذلك بشكل إلكتروني من خلال المنصة، حيث تأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي:
- يتوجه الطالب في البداية إلى منصة أوبن أيمس الموجودة على الشبكة والتابعة لوزارة التربية الأدرنية.
- قم باختيار نتائج الطلاب.
- أدخل المرحلة الدراسية وذلك من أول الصف الأول الابتدائي وإلى الصف الثاني عشر.
- أدخل بياناتك صحيحة والتي أهمها الرقم الوطني، وبعدها ستظهر العلامات كاملة أمامك.
- علمًا بأن النتائج تظهر بالتدريج على المنصة، ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال الرقم الوطني الخاص بهم، ومن ثم تحديد المرحلة الدراسية والتعرف على العلامات الدراسية الخاصة بهم بكل سهولة.