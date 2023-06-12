“استعلم الآن عن اسمك” عبر منصة مظلتي 2023 للرعاية الاجتماعية في العراق

منصة مظلتي 2023 يمكن من خلالها الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق كما توجد بعض الشروط الواجب توافرها من أجل القبول في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

منصة مظلتي 2023

يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في منصة مظلتي من خلال اتباع الخطوات البسيطة الآتية:

يمكن التسجيل في منصة مظلتي من أجل الحصول على الدعم عن طريق تسجيل الدخول إلى موقع منصة مظلتي وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://spa.gov.iq/umbrella/

يتم بعد ذلك اختيار كلمة الخدمات الإلكترونية ومن ثم نقوم بالضغط على كلمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

يجب عليك تسجيل اسم المحافظة التابع لها في دولة العراق ومن ثم ادخل كافة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها والتي تتمثل في كلمة السر ورقم الهوية الوطنية ورقم كود التحقق.

يتم في النهاية بالضغط على كلمة استعلام من أجل عرض اسماء المشمولين في الوجبة التاسعة وسوف تظهر أيضا كشوفات الأسماء بصيغة pdf

شروط القبول في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

توجد بعض الشروط الواجب توافرها من أجل القبول في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وهذه الشروط هي: