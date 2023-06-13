اعرف اسمك فوراً.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التانية عبر موقع وزارة العمل و منصة مظلتي

لقد أعلن رسمياً عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 بالعراق فيما يتعلق بالوجبة 9، وهي خدمة مقدمة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية بدولة العراق، والتي تقدم إليها الآلاف من المواطنين العراقيين، والهدف من تقديم تلك الخدمة هو مساعدة الطبقة الفقيرة أثناء فترة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، وبناء عليه أعلنت وزارة الشئون الاجتماعية بالعراق عن استقبالها لحوالي 300 ألف طلب من أجل الحصول على تلك المساعدة.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

نظراً للظروف الصعبة التي عانت منها دولة العراق والتي تتمثل في الصراعات والحروب، والتي بدورها أودت بتدمير البنية التحتية للدول، ولهذا تسعى الحكومة للارتقاء بالوضع الاجتماعي في ظل الظروف الصعبة الراهنة، ومن أمثلة مساندة الحكومة هو إعلان وزارة الشئون الاجتماعية عن مساعدة عبارة عن رواتب تصرف للأسر الفقيرة التي تعاني من ضعف الدخل ولا يوجد لها عائل، أو للأسر التي يعاني عائلها من الإصابة التي تعيقه عن العمل وتلبية احتياجات الأسرة.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يمكنك الاستعلام الأسماء التي قبلت في الوجبة 9 المقدمة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية بالعراق، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

أدخل الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشئون الاجتماعية، يمكنك الدخول المباشر من خلال النقر هنا .

اضغط تقديم طلب لمنصة مظلتي الوجبة التاسعة بالعراق.

حدد الرعاية الاجتماعية.

انقر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023.

أدرج البيانات المطلوبة.

اضغط استعلام.

هنا تظهر لك جميع الأسماء.

شروط القبول في أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

لقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن بعض الشروط التي ينبغي أن تتوافر في أي متقدم بطلب الحصول على المساعدة المالية من وزارة الشئون الاجتماعية العراقية، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي: