رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2023 عبر موقع بوابة التعليم بالاسم ورقم الجلوس

خلال الفترة المقبلة ستعلن نتائج الدبلومات الفنية المختلفة سواء نظام الثلاثة سنوات أو الخمس سنوات، حيث تعتبر اختبارات الدبلومات الفنية من أهم الاختبارات التي تحدد مصير الطالب فبعض طلاب الدبلومات الفنية يرغبون في استكمال الدراسة في المعاهد أو الكليبات المختلفة، ويتساءل الكثيرون عن موعد ظهور نتائج الدبلومات والمقرر أن تعلن خلال شهر يوليو المقبل، وستعلن النتيجة بشكل رسمي عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وخلال هذا المقال نوافيكم نتائج الطلاب في الدبلومات الفنية 2023.

نتائج الدبلومات الفنية 2023

من أكثر المواضيع بحثاً في الوقت في كافة محافظات مصر نتائج الدبلومات الفنية، فالكثير من الطلاب يترقبون النتيجة بفارغ الصبر للاطمئنان على اختباراتهم سواء للدبلوم الزراعي والتجاري والصناعي والفندقي بنظام ثلاثة سنوات وخمسة سنوات، حيث بدأ الطلاب اختباراتهم في 27 مايو الماضي وانتهت في 7 يونيو الحالي، وهذا وفقاً للجدول الزمني الخاص بالعام الدراسي 2022/2023.

طريقة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

نظراً لأهمية اختبارات الدبلومات الفنية حرصت وزارة التربية والتعليم على توفير لينك شغال لإعلان نتائج الاختبارات من خلاله، وهذا حتى يتمكن الطلاب والطلبات في الدبلومات الفنية المختلفة بنظام ثلاثة سنوات أو خمسة سنوات، ويتم استخراج النتائج بخطوات بسيطة وسهلة تتمثل في التالي:

الدحول على بوابة التعليم الفني من “هنا“.

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

اختيار المحافظة التابع لها.

تحديد نوع الدبلوم “زراعي، صناعي، تجاري، فندقي”.

إدخال كافة بيانات الطالب من الاسم ورقم الجلوس وبيانات المدرسة التابع لها والإدارة التعليمية.

الضغط على كلمة استعلام وستظهر نتيجة الطالب في كافة المواد والمجموع الكلي.

والجدير بالذكر أن تعلن أسماء الأوائل العشرة قبل الإعلان عن النتيجة بيوم وسيتم تهنئتهم من قبل وزير التربية والتعليم، وستعلن كل محافظة على حدا أسماء الأوائل بها، سيتم تكريمها وتهنئتهم من قبل المحافظ.