بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الأضحى ..تعرف على توقيت صلاة العيد في محافظات مصر 2023

تم الإعلان بشكل رسمي عن موعد عيد الأضحى للعام الحالي 2023، ولذا نجد المسلمون من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية يتساءلون عن توقيت صلاة العيد في محافظات مصر 2023، وقد تم الإعلان عن موعد عيد الأضحى وكذلك مواقيت الصلوات في الدول العربية في كل منطقة، فدعونا نوضح لكم توقيت الصلاة بمختلف المحافظات فضلًا تابعونا.

توقيت صلاة العيد في محافظات مصر 2023

قامت وزارة الأوقاف المصرية بالإعلان عن موعد صلاة العيد داخل المساجد والساحات الواسعة في مختلف المحافظات، حيث من المفترض أن تبدأ الصلاة في المواعيد التالية:

صلاة العيد بمحافظة القاهرة ستكون عند الساعة 5:47 ص.

صلاة العيد داخل محافظة الجيزة عند الساعة 5:47 ص.

صلاة العيد داخل محافظة الإسكندرية 5:51 ص.

صلاة العيد داخل السويس الساعة 5:42 ص.

صلاة العيد بمحافظة بورسعيد عند الساعة 5:42 ص.

صلاة العيد في محافظة طنطا عند الساعة 5:47 ص.

صلاة العيد بمحافظة شمال سينا عند الساعة 5:36 ص.

صلاة العيد بمحافظة الدقهلية الساعة 5:46 ص.

صلاة العيد داخل محافظة القليوبية الساعة 5:47 ص.

متى عيد الأضحى بالميلادي 2023 في مصر؟

حسب ما أعلنته الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية، فمن المفترض أن يكون عيد الأضحى المبارك لهذا العام 2023 يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر محرم من عام 1445، حيث يوم الثامن والعشرين من شهر يونيو الجاري من عام 2023، حيث باقي على العيد من الآن أسبوعين وأقل ويبدأ عيد الأضحى وكل عام وأنتم جميعًا بخير.