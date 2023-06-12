هااام .. تداول صور تسريب امتحان الثانوية العامة 2023 مادة الإحصاء والإقتصاد للثانوية العامة “شاومينج يخترق جروبات تليجرام”

يتساءل عدد كبير من المواطنين في الأيام القليلة الماضية عن حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 مادة الإحصاء والإقتصاد، وقد نفت الوزارة تسريب امتحانات مادة الإحصاء والإقتصاد 2023،وإليك جميع التفاصيل.

تسريب امتحان الثانوية العامة 2023 مادة الإحصاء والإقتصاد

يبحث كثير من الطلاب عن تسريب امتحان الثانوية العامة 2023 مادة الإحصاء والإقتصاد قبل بدء امتحانات الثانوية العامة 2022 2023 والذي تقرر عقده غدا الموافق 13 يونيو، وقد تداولت بعض صفحات الغش نماذج امتحان مادة الإحصاء والإقتصاد خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وكثير من جروبات التليجرام التي يؤديها طلاب الثانوية العامة2023 اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحا، حيث طالبت الوزارة جميع أولياء الأمور والطلاب عدم الاندفاع وراء تلك الصفحات لأن امتحان الثانوية العامة 2023 مؤمنة تأمينا كاملا.

تنبيهات لجان امتحان الثانوية العامة 2023

وزارة التربية والتعليم تشدد على ضرورة الالتزام بقواعد امتحان الثانوية العامة حيث منعت اصطحاب التليفونات داخل لجنة الامتحان.

ممنوع ترك علامة داخل كراسة البابل شيت والتي تظهر هوية الطالب.

ممنوع القيام بأي أعمال شغب داخل لجان الامتحان.

ممنوع ترك كراسة البابل شيت فارغة دون كتابة أو محاولة الطالب للغش.

يمنع الطالب من تصوير ورقة الأسئلة أو كراسة الإجابة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023