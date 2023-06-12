“من هنا” الاستعلام عن مخالفات السيارات عبر موقع النيابة العامة 2023 .. الاستعلام برقم اللوحة

يقوم المواطنين بالبحث عن خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات ، إذ أنه من الممكن أن تستعلم عن تلك المخالفات بشكل إلكتروني من خلال الإنترنت، حيث أن وزارة الداخلية المصرية تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين بتلك الفترة الجارية، من ضمنها تلك الخدمة المتعلق. بالاستعلام عن هذه المخالفات، بغير الحاجة إلى التوجه إلى مقر الحكومة، وفيما يلي سنوفر لكم كل ما يخص خطوات الاستعلام عن هذه المخالفات المرورية.

الاستعلام عن مخالفات السيارات

من الممكن الاستعلام عن مخالفات السيارات بكل سهولة، من خلال اتباع الآتي:

أولًا: قم بتسجيل الدخول الموقع الرسمي الخاص بالنيابة العامة.

ثانيًا: النقر على زر “الاستعلامات”.

ثالثًا: انتقاء أيقونة “الاستعلام عن مخالفات رخص المرور”.

رابعًا: كتابة البيانات السيارة المطلوب الاستعلام عنها.

خامسًا: كتابة الرقم الخاص بلوحة السيارة.

سادسًا: إدخال الأرقام، وكذلك الحروف.

سابعًا: انقر على أيقونة “الاستفسار عن قيم مخلفات السيارة”.

في النهاية، سوف تظهر قيمة المخالفة، ومن الممكن أن تقوم بدفعها بشكل إلكترونيًا.

التصالح في مخالفات المرور 2023

يعتني العديد من المواطنين، وأيضًا السائقين في التعرف على المخلفات المرورية التي ينبغي التصالح فيها، وتتباين الغرامات الخاصة بالمخالفات المرورية، وترتفع القيمة الخاصة بها بحالات خاصة، السداد الغرامات، هناك أيضًا حد أدنى، وأقصى، وكذلك هناك غرامات من الممكن التصالح فيها، وأيضًا غرامات ثانية ليس من الممكن التصالح فيها، وتكون متمثلة في كلًا مما يلي: