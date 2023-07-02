اعرف اسمك فورا.. رابط فحص كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبه الثانيه 2023 من خلال منصه مظلتي

لقد أعلن بشكل رسمي عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبه الثانيه 2023 بموجب الإعلان الصادر من قبل وزارة الشئون الاجتماعية بالعراق، حيث أكدت الوزارة إعلان أسماء المقبولين ممن قدموا طلب بالحصول على الإعانة وتوافرت بهم جميع الشروط خلال عدة دفعات، وهذا يرجع لزيادة عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من خدمات الوزارة ببرنامج الرعاية الاجتماعية، وهذا ينطبق نفسه على أسماء الوجبة التاسعة أيضاً لزيادة أعدادها أيضاً، بناء عليه سوف نعرض لك كل ما هو جديد حول هذا الأمر أول بأول.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبه الثانيه 2023

لقد أعلن وزير العمل السيد أحمد الأسدي عن الإعلان عن أسماء المتقدمين بطلب الحصول وقد حصلوا بالفعل على الموافقة من أجل الاستفادة من إعانة برنامج الحماية الاجتماعية الذي أطلقته وتبنته وزارة الشئون الاجتماعية.

كما أعلن السيد أحمد الأسدي وزير وزارة الشئون الاجتماعية عن بلوغ عدد المتقدمين بطلب الحصول على الإعانة ما يزيد عن 58 ألف شخص ذكور وإناث من العراق، وتتضمن تلك الأعداد ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات.

رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبه الثانيه 2023

لقد أطلقت وزارة الشئون الاجتماعية رابط رسمي من أجل تحميل الأسماء منه من مقدمي طلب الاستفادة من الوجبة الثانية، حيث يمكن تحميل الأسماء من خلال ملف بصيغة PDF، وهذا متاح بجميع المحافظات بالعراق، وتتضمن تلك الكشوف أسماء المقبولين من نساء ورجال، هذا بجانب توضيح موعد المراجعة، وهذا من أجل استخراج كارت ذكي، يمكنك تحميل الملف من خلال أكثر من طريقة وهم كما يلي:

جروب عبر تطبيق التليجرام خاص بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل، يمكنك الدخول للرابط بشكل مباشر من هنا .

عبر الرابط الرسمي الخاص بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل، يمكنك الدخول المباشر من هنا .

كما يمكن تحميل أسماء المقبولين درايف بصيغة PDF، وهذا من خلال الضغط هنا .

خطوات الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبه الثانيه 2023

يمكنك أن تصل لأسماء المقبولين بالوجبة الثانية من خلال الخطوات التالية: