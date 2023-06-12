عاااجل. تسريب امتحان الاقتصاد والاحصاء الثانوية العامة 2023 عبر جروبات شاومينيج بيغشش ثانوية عامة| صور اسئلة امتحان الاقتصاد والاحصاء

تسريب امتحان الاقتصاد والاحصاء الثانوية العامة 2023، معدلات بحث رهيبة حول تسريب امتحان الاقتصاد والاحصاء الثانوية العامة 2023 وذلك بالتزامن مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة صباح اليوم في مختلف مدارس الجمهورية والذي من المقرر أن يستمر حتى الشهر القادم، حيث من المقرر أن يؤدي الطلاب غدا امتحان الاقتصاد والاحصاء وسط تشديدات من الجهات المسئولة لمنع الغش بين الطلاب لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ولذا فقد نفت الوزارة تسريب امتحان الاقتصاد والاحصاء عبر جروبات شاومينج، واليكم التفاصيل.

تسريب امتحان الاقتصاد والاحصاء الثانوية العامة 2023

أكثر من 25 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية يبحثون الآن عن تسريب امتحان الاقتصاد والاحصاء الثانوية العامة 2023 قبل التوجه غدا إلى اللجان لأداء هذا الامتحان، وذلك بعدما تداولت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أفادت تسريب اسئلة امتحان الاقتصاد والاحصاء ثانوية عامة 2023 بالصور عبر عدد من الجروبات التابع لشاومينيج على التليجرام، ولكن وزارة التربية والتعليم بدورها قد نفت هذا الخبر بشكل تام مؤكدة أن تلك ما هي إلا نماذج للأسئلة المتوقعة،حيث ان جميع امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بشكل كامل.

تسريب اسئلة امتحان الاقتصاد والاحصاء

هذا ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة غدا الثلاثاء امتحان مادة الاقتصاد والاحصاء داخل اللجان المختلفة بعدما أدوا اليوم امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية والتي لم ترد منهم أي أسئلة من خارج المنهج، على أن تكون مدة الامتحان ساعة ونصف كاملة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

واليكم جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لمواد الشعبة الادبية والعلمية:

12 يونيو امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية.

13 يونيو امتحان مادتي الإقتصاد والإحصاء.

18 يونيو مادة اللغة العربية.

20 يونيو اللغة الاجنبية الثانية.

25 يونيو الكمياء لعلمي والجغرافيا أدبي.

27 يونيو حتي 1 يونيو أجازة عيد الأضحي المبارك.

2 يوليو الفيزياء لعملي والتاريخ أدبي.

4 يوليو الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا.

6 يوليو اللغة الاجنبية الاولي كل الشعب.

9 يوليو الجيولوجيا وعلوم البيئة، التفاضل والتكامل علم رياضة، علم النفس وعلم الإجتماع أدبي.

11 يوليو الديناميكا علمي رياضة.

13 يوليو الأحياء علمي علوم، الجبر والهندسة الفراغية علمي رياضة، الفلسفة والمنطق أدبي.