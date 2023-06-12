بشرى سارة.. موعد عيد الأضحى 2023 رسميًا في مصر والسعودية والإمارات

موعد عيد الأضحى 2023 ، كثير من المواطنين، بالتحديد الذين يعملون في القطاع العام، وكذلك القطاع الخاص، إذ أنهم يريدون التعرف على أيام الإجازات الرسمية التي سوف يحصلون عليها، بمناسبة عيد الأضحى، لهذا سوف نوضح لكم هذا الموعد فيما بعد.

موعد عيد الأضحى 2023

ذكر معهد البحوث الفلكية أن موعد عيد الأضحى 2023م، سيكون موافقًا يوم الأربعاء 28-6-2023م، على أن تستمر الإجازة حتى 5 أيام، بدءًا من يوم وقفة عرفة والتي ستكون في يوم الثلاثاء الموافق من 27-5-2023م، أي أن إجازة عيد الأضحى سوف تكون خمسة أيام، لتنتهي في اليوم الموافق من 1-7-2023م.

إجازات عبد الأضحى الرسمية 2023

سوف يقوم جميع الموظفين بكلًا من القطاع الخاص، وكذلك القطاع العام بالحصول على حوالي 5 أيام إجازة رسمية، وذلك يعود إلى مناسبة عيد الاضحى المبارك، للعام الجاري 2023م، وهذا على حسب الموقع الأساسي والرسمي الخاص برئاسة الجمهورية، والتي تكون متمثلة في كلًا مما يلي:

يوم الثلاثاء الذي سيكون موافقًا 27 يونيو 2023م، هو موعد وقفة عيد الأضحى المبارك.

هذا بجانب أن يوم الأربعاء الذي سوف يكون موافقًا 28 يونيو 2023م، سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023م.

كذلك أن يوم الخميس الذي سوف يكون موافقًا 29 يونيو 2023م، سوف يكون ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

كما أن يوم الجمعة الذي سوف يكون موافقًا 30 يونيو 2023م، سوف يكون ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

هذا بجانب أن أن يوم السبت الذي سوف يكون موافقًا 1 يوليو 2023م، سيكون آخر ورابع أيام عبد الأضحى المبارك 2023م.