“من هنا” هتحصل على نتائج السادس الابتدائي 2023 لجميع المحافظات بالعراق .. الاستعلام برقم الامتحاني

طلاب عدة يريدون أن يطلعوا على نتائج السادس الابتدائي 2023 المتعلقة بهم، بعدما انتهوا من إجراء امتحاناتهم بالشهر الماضي من مايو، والآن ينتظرون الموعد الذي ستظهر فيه النتيجة، فمن المعروف أن تلك النتيجة ظهرت بمحافظات كثيرة، وستظهر بالساعات القادمة في باقي المحافظات التي لم تظهر بها، لذا سنوفر لكم خطوات الاستعلام عنها التي بينتها وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائج السادس الابتدائي 2023

بعد الانتهاء من عملية تصحيح جميع اختبارات الطلاب المسجلين في الصف السادس بالعراق، قد أوضح المتحدث باسم وزارة التربية في العراق أهمية القيام بعدد من الخطوات التي تمكن الطلاب من معرفة نتيجتهم للصف السادس الابتدائي من المنزل، ويتم هذا من خلال اتباع تلك الخطوات:

في البداية يجب الدخول لموقع الوزارة من خلال هذا الرابط.

انقر على خانة القائمة الرئيسية، ومن ثم يتم اختيار المحافظة الموجود بها الطالب.

كتابة رقم الهوية للطالب المذكور في الامتحان.

الضغط على خانة البحث، وبعد هذه الخطوة تظهر النتيجة أمامك بكل سهولة بمختلف التفاصيل.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2023

حددت وزارة التعليم العراقية رابط خاص بعرض نتائج السادس الابتدائي 2023 ، من خلال موقع الوزارة الرسمي، حيث قدمت مديرية التربية والتعليم هذا الموقع الخاص بظهور نتائج الطلاب من خلال صفحة الوزارة عبر الإنترنت، وذلك تيسيرًا على كافة الطلاب خدمة التعرف على النتيجة بصورة إلكترونية، وفيما يلي سوف نرفق لكم خطوات الاستعلام عن تلك النتائج التي تتعلق بالصف السادس الابتدائي التمهيدي العراق، بجانب رابط الاستعلام عنها.