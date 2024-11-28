“وقتـــاش العطلــة“ موعد عطلة الخريف 2024 بالجزائر وزارة التربية الوطنية

يرغب كل من الطلاب والمعلمين بالتعرف على موعد عطلة الخريف 2024 لذلك قامت وزارة التربية الوطنية بالجزائر بالرد عليهم وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، كما قامت أيضا بالإعلان عن رزنامة العطل التي سوف يشهدها العام الدراسي الجديد ويجب العلم أنه في وقت العطلة يرتاح كل من الطالب والمعلم وهذا من أجل الاستعداد للعودة للدراسة مرة أخرى.

عطلة الخريف 2024

بعد التساؤلات العديدة حول موعد عطلة الخريف 2024 قامت الجهات التعليمية المسؤولة بالرد وأوضحت أنه من المقرر أن تبدأ عطلة الخريف يوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر وتستمر حتى يوم الأحد الموافق الثالث من نوفمبر 2024، كما قامت بالإعلان عن عدد من العطل الأخرى ومنها:

عطلة الشتاء وسوف تبدأ يوم الخميس الموافق التاسع عشر من ديسمبر وتنتهي يوم الأحد الموافق الخامس من يناير 2025.

عطلة الربيع وسوف تبدأ يوم الخميس الموافق عشرين من مارس 2025 وتنتهي يوم الأحد الموافق السادس من أبريل 2025.

موعد العطلة الصيفية في الجزائر

وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتعليم بالجزائر أن العطلة الصيفية سوف تبدأ للأساتذة يوم الخميس الموافق العاشر من يوليو، بينما الإداريون سوف تبدأ العطلة الخاصة بهم بعد الانتهاء من جميع المهام المطلوبة منهم وعرض نتائج الطلاب، كما أوضحت أيضا أن كل من المنطقة الأولى والثانية سوف تبدأ العطلة الخاصة بهم يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من يوليو، بينما المنطقة الثالثة سوف تبدأ العطلة الخاصة بهم يوم الخميس الموافق السابع عشر من يوليو.

أهمية العطل للعملية التعليمية

يجب العلم أنه يتم منح العطل لكل من الطلاب والمعلمين من أجل منحهم فترة راحة وقضاء وقت ممتع والعودة بنشاط للمرحلة الجديدة وذلك له دور بارز في تعزيز جودة التعليم وتحسين العملية التعليمية داخل الدولة.