“استقبل الآن” تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على كل الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات 2023

يحرص عدد كبير من مختلف الفئات العمرية بمشاهدة الأفلام الوثائقية في مجالات متعددة حيث أنها تعطيهم فرصة تجميع كم هائل من المعلومات الغنية بالعلم دون أن يجبروا للبحث في الكتب والمجالات، وتعتبر قناة ناشونال جيوغرافيك من أكثر القنوات الحريصة على نشر التوعية من خلال هذه الأفلام، مما يجعل محبيها يبحثون بحب عن تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2023 لمتابعتها، وتحرص قناة ناشونال جيوغرافيك على نشر أفلام عديدة في مجالات مختلفة مثل عالم البحار والحيوانات والآثار والعلوم والفنون بالإضافة إلى مغامرات الجبال والصحراء وغيرها أيضا من المجالات الأخرى وسوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2023،والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على كل الأقمار الصناعية

تعتبر القناة من أشهر القنوات في مجالات كثيرة ومتعددة ، ويمكن بكل سهولة استقبال تردد القناة من خلال الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد:11526

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل التصويت: قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد: 5/6.

تردد أخر للقناة على النايل سات

تسهيلا على المواطنين قامت القناة بعمل تردد أخر،

التردد: 11411

جودة قناة ناشونال جيوغرافيك: خاصية الـ HD

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:3000

معدل التصويت قناة ناشونال جيوغرافيك: 3/4

تردد ثالث لقناة ناشيونال جيوغرافيك

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز قناة ناشونال جيوغرافيك: 27500

معدل التصويب قناة ناشونال جيوغرافيك: 3/4.

مع العلم أنه يمكن تثبيت تردد القناة من خلال الضغط على القائمة من الريموت وتقوم بعدها بالنقر على قائمة الترددات، ومنها ابدأ في كتابة إحداثيات القناة.