شاهد : فيديو الرملة البيضاء lebanon 24 فيلم إباحي على شاطىء الرملة البيضاء في لبنان

شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية علي فيديو تم تسريبة من قبل احد المتواجدين علي شاطئ يسمي الرملة البيضا في بيروت وبات الكثير علي مواقع التواصل يبحثون عن تفاصيل فيديو الرملة البيضاء lebanon 24 كامل الذي اشعل مواقع التواصل الاجتماعي تويتر تيك توك، وكان مضمون رصد علاقة حميمة شبه كاملة بين شاب وفتاة على شاطىء البحر.

فيديو الرملة البيضاء lebanon 24

وبات فيديو الشاطئ متصدر منصات التواصل الاجتماعي اليوم الثاني عشر من شهر يونيو، ويريد الجميع الحصول علي مقطع فيديو فاضح لشاب وفتاة على شاطىء البحر في لبنان.

فيلم إباحي على شاطىء الرملة البيضاء في لبنان

ومن الغريب القيام بمثل تلك الأفعال الفاضحة علي الملئ والجميع يشاهد هذه الاشياء في دولة عربية لذلك نال الفيديو تعليقات بمطالة بمحاسبة من قام بذلك على الملأ أمام أعين الناس، وتعد من الوقائع الغريبة من نوعها التي تحدث لأول مرة على المجتمعات العربية، لذلك كان هناك ردت فعل بمحاسبة من قام بنشر الفيديو من ارتكبو تلك الفاحئة .