تنسيق التمريض العسكري والعادي للبنين والبنات 2023/2024 المؤشرات الأولية التي أعلنت عنها الوزارة

من أهم المواضيع التي تحتل محركات البحث في الوطن العربي في مصر حالياً هو تنسيق التمريض العسكري والعادي للبنين والبنات، وهذا بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في كافة المحافظات خلال الأيام القليلة الماضية، فالتمريض العسكري أو العادي هو حلم الكثير من الطلاب، حث يتميز التمريض بالكثير من المميزات المختلفة وأبرزها التدريب في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بالإضافة لتوفير فرص عمل مناسبة بعد التخرج في مستشفيات المحافظة التابع لها، وخلال السطور التالية سوف نوافيكم تنسي التمريض العسكري والعادي 2023.

تنسيق مدارس التمريض العسكري والعادي 2023

تعتبر مدارس التمريض سواء العسكري أو العادي من أهم مدارس المرحلة الثانوية، وتأخذ الطلاب الحاصلين على مجموع عالي، فتلك المدارس من المدارس العملية التي يتدرب الطالب على كافة أعمال التمريض في المستشفيات، وبعد التخرج يتم تعينهم في بعض المستشفيات.

ويبحث الكثير من الطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية وأولياء أمورهم على معرفة تنسيق القبول في مدارس التمريض العسكري والعادي للبنين والبنات، فالمؤشرات الأولية التي كشفت عنها وزارة التربية والتعليم تتراوح بين 2250 و252، فهي قريبة جداً من تنسيق العام الماضي.

شروط القبول في مدارس التمريض العسكري 2023

هناك بعض من الشروط التي حددتها وزارة التربية والتعليم لالتحاق الطلاب في مدارس التمريض العسكري للبنات والبنين، وتلك الشروط تتمثل في التالي:

اهم شرط هو أن يكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسية.

لا يمكن الزواج طوال فترة الدراسة.

أن يكون درجات نجاح الطالب متناسقة مع تنسيق القبول.

لا يزيد سن القبول عن 18 عاماً.

عليه اجتياز كافة الاختبارات الطبية والجسدية والنفسية بنجاح.

أن يتمتع الطالب بحسن سير وسلوك.

والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم المصرية لم تعلن رسمياً عن تنسيق القبول في مدارس التمريض العسكري والعادي للبنين والبنات بعد الإعدادية، وقريباً جداً ستعلن عنها بشكل رسمي ويتم استقبال طلبات التحاق الطلاب في المدارس.