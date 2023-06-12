“ادخل حالًا” رابط الحصول على نتيجة ثانوي عام 2023 | خطوات الحصول على النتيجة بالتقدير والدرجات

لكل من يبحث عن رابط الحصول على نتيجة ثانوي عام 2023 يتمكن الحصول عليه بسهولة، فنحن نسعى دائمًا لتوفير لكم الروابط الرسمية للاستعلام عن النتيجة بشكل حصري ورسمي من جهة وزارة التربية والتعليم مباشرًة، ونوفر لكم النتيجة لمختلف المحافظات داخل جمهورية مصر العربية.

رابط الحصول على نتيجة ثانوي عام 2023

نقوم بتوفير لكم رابط الحصول على نتيجة ثانوي عام 2023 الذي يتطلب منك أن تسير وفقًا للخطوات التالية:-

فتح الموقع الأساسي بوزارة التربية والتعليم المصري من هنا ثم استكمال الخطوات.

ثم النقر على خيار الاستعلام نتائج المرحلة الثانوية للطلاب.

بعد أن تقوم بتحديد الصف الدراسي الذي يدرس فيه الطالب، ثم طلب البحث عن نتيجته.

يتم بعدها كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة ثم الضغط على زر الاستعلام.

ستظهر لك النتيجة بشكل مفصل، حيث يتم عرض كل درجات كل مادة مقررة على الطلاب في تلك المرحلة التعليمية.

نتيجة الثانوي العام 2023

البحث عن رابط الحصول على نتيجة ثانوي عام 2023 زال مستمر حتى تلك اللحظة، وذلك لأن نتيجة الثانوية العامة لمختلف المراحل تظهر في توقيت محدد لكل محافظة ونعرض لكم تفاصيل نتيجة الثانوية العام خلال التالي:-