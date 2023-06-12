“البحوث الفلكية” تبشر المواطنين وتُعلن عن ميعاد وقفة عرفة 2023 في مصر والدول العربية

الأشخاص الآن يريدون معرفة ميعاد وقفة عرفة 2023 ، فمن الجدير بالذكر أن عيد الأضحى قد اقتراب للغاية، ومن المعروف أن جميع المواطنين يقومون بالحصول على إجازة رسمية، وتكون بمدفعة الأجر، بدءًا من يوم وقفة عرفة، حتى انتهاء عيد الأضحى المبارك، لهذا ففيما يلي سوف نتعرف سويًا على هذا الموعد الخاص بإجازة وقفة عرفة، وعيد الأضحى المبارك في السطور القادمة.

ميعاد وقفة عرفة 2023

لقد قام معهد البحوث الفلكية بتحديد ميعاد وقفة عرفة 2023 ، حيث أنها تكون في اليوم الموافق من 27 يونيو 2023م، إذ أنه تم تحديده على حسب التالي:

هلال الشهر الهجري ذو الحجة سوف يولد بعد إتمام الاقتران في الساعة 6:38 فجرًا هذا بتوقيت القاهرة في يوم الأحد الموافق 29 من شهر ذي القعدة لعام 1444ه‍ والذي يوافق التاريخ الميلادي 18 يونيو 2023م.

يظل الهلال الجديد بمكة المكرمة لفترة 29 دقيقة، أما في مدينة القاهرة يبقى 36 دقيقة بعد نهاية غروب الشمس في نفس اليوم وهو يوم الرؤية، أما في محافظات مصر الأخرى يبقى لمدة من 31 حتى 37 دقيقة.

غرة شهر ذو الحجة 1444

في جميع عواصم الدول العربية يظل الهلال بعد الغروب لمدة من 7 حتى 44 دقيقة، على أن تكون غرة وبداية شهر ذو الحجة لعام 1444ه‍ في يوم الأثنين الذي يوافق 19 يونيو لعام 2023م، بناءً على هذا فإن موعد وقفة عرفة 2023 ، سوف تكون في اليوم الموافق من 27 يونيو 2023 ، في حين أن موعد عيد الأضحى المبارك سيكون في اليوم الموافق من 28 يونيو 2023م.