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“بشرى سارة للموظفين في القطاع الخاص والحكومي” صرف مرتبات يونيو قبل عيد الأضحى 2023
يتساءل الكثير من الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص عن موعد صرف مرتبات يونيو 2023، وذلك بسبب قرب موعد عيد الاضحي لذلك يحتاج جميع الموظفين إلى صرف رواتبهم قبل العيد من أجل اقتناء متطلباتهم الأساسية وتوفير احتياجاتهم، خاصة في ظل الارتفاع في الأسعار خلال هذه الفترة، لذلك قامت وزارة المالية بالإعلان عن موعد صرف الرواتب الخاصة بشهر يونيو.
موعد صرف مرتبات يونيو 2023
أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف رواتب شهر يونيو ليتم الصرف قبل موعد عيد الاضحى، كما تم تحديد 5 أيام يتم خلالهم صرف الرواتب، وذلك بهدف منع التزاحم بين المواطنين، ويكون الصرف في الأيام التالية:
- اليوم الاول هو يوم الأحد الموافق 18 من يونيو
- اليوم الثاني هو يوم الاثنين الموافق 19 من يونيو
- اليوم الثالث هو يوم الثلاثاء الموافق 20 من يونيو
- اليوم الرابع هو يوم الأربعاء الموافق 21 من يونيو
- اليوم الخامس هو يوم الخميس 22 من يونيو
زيادة الرواتب الجديدة
تمت زيادة قيمة الرواتب لجميع العاملين في القطاع الحكومي بعد صدور قرار رسمي من رئيس الجمهورية بذلك، وكانت الزيادة على النحو الآتي:
- ارتفعت قيمة رواتب الدرجة السادسة إلى 3500 جنية وهو يعتبر الحد الأدنى للرواتب.
- وارتفعت رواتب الدرجة الخامسة لتصل إلى 4000 جنيه.
- كما ارتفعت قيمة رواتب الدرجة الثالثة الى 5000 جنية.
- وارتفعت قيمة الرواتب للموظفين الحاصلين على درجة الماجستير لتصل إلى 6000 جنية.
- أما الحاصلين على الدكتوراه وصلت رواتبهم إلى 7000 جنية.