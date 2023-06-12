“بكل سهولة” استعلم الآن عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf العراق .. من هنا

المواطنون والمواطنات في العراق يتساءلون في الوقت الحالي عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf العراق، حيث تم إتاحة النتائج أمام الدفعة الثانية من قبل وزارة العمل العراقية، والتي أعلنت عن الأسماء المقبولين في الوجبة الثانية، وذلك من خلال منصة مظلتي، وفي تقرير اليوم سنوضح لكم رابط الاستعلام عن الأسماء التي تشملهم هذه الرعاية، فضلًا تابعونا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf العراق

تقوم وزارة العمل في دولة العراق بتقديم مساعدات للمواطنين من ذوي الدخل الضعيف والأسر الفقيرة في العراق، حيث هذا الدعم تحت اسم الرعاية الاجتماعية الوجبات، وقد أطلقته الوزارة من أجل تحسين المعيشة على كل المواطنين، ويمكن التعرف من الآن على أسماء المشمولين من خلال اتباع الخطوات التالية:

عليك أن تتوجه في البداية إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية الموجودة على شبكة الإنترنت.https://spa.gov.iq/umbrella/

انقر على أسماء الرعاية الاجتماعية.

اكتب رقم بطاقة التموين الخاصة بك.

انقر على بحث.

بعدها ستجد النتيجة وهل اسمك مشمولًا بهذه الوجبات أم لا.

برنامج الرعاية الاجتماعية بدولة العراق 2023

وضحنا لكم رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf العراق، والذي من خلاله يمكن التعرف على الأسماء المشمولة بهذه الرعاية، وتلك الرعاية هو عبارة عن برنامج دعم يقوم بتقديم المساعدة للأسر العراقية والتي لا تمتلك أصل عقاري من قيمة عالية، وكذلك للمواطنين الذين لا يمتلكون دخل شهري ثابت، بل وللأسر التي يزيد عدد أفرادها عن عدد أربعة أفراد، ومن تتوافر به الشروط يتم تقديم هذا الدعم له.