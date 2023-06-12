عاجل .. موعد مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا.. اهم القنوات الناقلة لعرض المباراة

ينتظر الكثير من المواطنين مباراة مصر وغينيا بفارغ الصبر، مع العلم بأنه تبقى على المباراة القليل من الوقت ويمكن لكافة المشجعين أن يقوموا برؤية تلك المباراة بشكل حصري على بعض القنوات المجانية التي سوف تعرضه بشكل مباشر، حيث يمكنك معفة تلك التفاصيل والمعلومات عبر التفاصيل التي بداخل المقال كما هو موضح لكم في الأسطر التالية.

مباراة مصر وغينيا

سوف يكون موعد مباراة مصر وغينيا في تاريخ يوم 14 يونيو 2023، على أنها سوف تبدء في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة بجمهورية مصر العربية، مع العلم بأن سوف يكون تلك المباراة مقامة على استاد كبير في مدينة مراكش بالمغرب، وسوف تكون تلك المباراة متحمسة بالكثير من التشجيع من كافة الدول، وفي حالة إذا لن يحالفك الحظ من رؤية المباراة بشكل حصري في الاستاد فقد يمكنك ان تقوم برؤيتها عبر القنوات الناقلة.

القنوات الناقلة لمباراة مبارة وغينيا القادمة في كأس أمم افريقيا 2023

سوف يكون عرض المباراة على قنوات بي أن سبورتس الرياضية المفتوحة، مع العلم بأنه سوف يتم عرضها أيضا على قنوات أون تايم سبورت، حيث سوف يكون معرض عرضها في تمام الساعة 9:00 على حسب توقيت القاهرة الموافق يوم 14 من يونيو الموافق يوم الاربعاء 2023.

قائمة مصر لمباراة غينيا

يمكنك من خلال النقاط التالية أن تتعرف على التفاصيل الهامة التي تتعلق بقائمة مصر لمباراة غينيا، وتتمثل تلك القائمة والتشكيلة المتوقعة والتي تتمثل في التالي: