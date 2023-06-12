“هتتفرج عليه دلوقتي” عبر موقع لاروزا موعد عرض مسلسل الب ارسلان الحلقة 59

لاروزا موعد عرض مسلسل الب ارسلان الحلقة 59 الكثير من الأشخاص يريدون معرفة الحلقة التاسعة والخمسون من مسلسل ألب أرسلان، حيث أن هذا المسلسل يتمتع بالأحداث المثيرة والشيقة التى تجذب آلية الكثير من الأشخاص وهذا هو سبب شهرتة؛ ولذلك يتابعه عدد كبير من الأشخاص، وسوف نقدم لكم ماذا يقدم هذا المسلسل في الفقرات التالية

لاروزا موعد عرض مسلسل الب ارسلان الحلقة 59

سوف يتم عرض الحلقة التاسعة والخمسون من مسلسل ألب أرسلان، بجودة عالية HD، اليوم الاثنين الذي يوافق الثاني عشر من شهر يونيو لعام 2023، في تمام الساعة الثامنة، على التردد الخاص بقناة التركية TRT، والحلقة سوف يتم عرضها مرة أخرى بشكل كامل على قناة الفجر الجزائرية وستكون مترجمة إلى اللغة العربية وذلك في يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع عند تمام الساعة التاسعة مساءاً.

أحداث الحلقة 59 من مسلسل ألب ارسلان

تتحدث الحلقة حول أن ملك جورجيا السابق باغرات سوف يقع أسيرا لدى ألب أرسلان، وفي ذلك الوقت سيقوم بدعم ليون ليباريت لكي يستحوذ على المملكة الجورجية بأكملها، ولكن ألب أرسلان يرغب في السيطرة عليها، ومن ثم فيقوم باغتيال ليباريت وقتلة.

ويقوم أيضاً بتشارك مع المدعو باغرات لكي يستحوذ السلاجقة على المملكة بكل قوة، ومن هنا سوف يظهر أمام كارفور عقبة كبرى أمام فحقا أصبح في موقف لا يحسد عليه فهو يقف في صراع في أن يختار شقيقه أم يختار ابنه ويحميه من الاشرار وتوقفت الحلقة على هذا المشهد المشوق.