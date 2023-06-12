ازاي اعرف اني اسمي موجود وليا زيادة في معاش تكافل وكرامة 2023 .. التفاصيل كاملة

يهتم الكثير من المستخدمين للشبكات الاجتماعية ومحركات البحث “جوجل” بمعرفة طرق استعلام زيادة معاش تكافل وكرامة، وشروط الحصول عليها، وتوقيت صرفها. يُعد برنامج تكافل وكرامة مبادرة رائدة تهدف إلى توفير المساعدة المالية لفئات محددة في المجتمع، وقد تم إطلاقه بواسطة وزارة التضامن الاجتماعي في إطار تطوير الخدمات الاجتماعية. للحصول على مزيد من المعلومات أو لتقديم الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالبرنامج، يمكنكم التواصل مع الوزارة المعنية.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

تنص شروط الاستحقاق للحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية على ما يلي:

عدم العمل في أي جهة حكومية أو قطاع عام أو قطاع خاص، وعدم استلام أي راتب تأميني يتجاوز 400 جنيه. عدم امتلاك سيارة أو جرار أو أي وسيلة نقل أخرى. عدم استفادة الزوج أو الزوجة من أي معاش تأميني أو أية مساعدة ضمانية.

يجب على المتقدمين الالتزام بتلك الشروط للحصول على الدعم المالي المقدم من برنامج تكافل وكرامة.

الاستعلام عن الاسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة

للتحقق من قبولك كمستفيد جديد في برنامج تكافل وكرامة وفقًا لموقع وزارة التضامن الاجتماعي، يمكنك اتباع الخطوات التالية بدون استخدام المعلومات المتوفرة على الإنترنت:

اتجه إلى الموقع الرسمي لوزارةالتضامن الاجتماعي. ابحث عن القسم المخصص للاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة. ستحتاج إلى إدخال رقم الهوية الخاص بك، وهو مجموعة من الأرقام تتألف من 14 رقمًا. حدد نوع البطاقة التي ترغب في الاستعلام عنها، سواء كانت “تكافل” أو “كرامة”. بعد ذلك، ستظهر لك حالة البطاقة، سواء كانت “نشطة” أو “غير نشطة” أو “معلقة”. في حال تم قبولك في البرنامج، ستعرض لك قيمة الدعم النقدي الذي ستحصل عليه شهريًا.

يمكنك القيام بتلك الخطوات للتحقق من وضعية قبولك وقيمة الدعم المالي الذي ستتلقاه إن تم قبولك في برنامج تكافل وكرامة.

زيادة قيمة المعاش

تم اتخاذ قرار من قبل الرئيس السيسي بزيادة قيمة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% في شهر إبريل الماضي، ويتم حساب الزيادة على النحو التالي: