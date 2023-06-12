“لكل أهل ليبيا” تعرف الآن على طريقة التسجيل في منظومة منحة الزوجة والابناء 2023

واحدة من المنح التي قدمتها دولة ليبيا إلى المواطنين هي منظومة منحة الزوجة والابناء 2023، حيث من خلال هذه المنحة يتم تقديم الكثير من الخدمات إلى الأسر الليبية، وقد تم الإعلان عن هذه المنحة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي تقوم بتقديمها إلى المواطنين، وفي تقرير اليوم سنوضح لكم قيمة هذه المنحة وكذلك شروط الحصول عليها.

التسجيل في منظومة منحة الزوجة والابناء 2023

يمكن للمواطنين والمواطنات التسجيل في منحة الزوجة والأبناء التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية:

على المتقدم الولوج إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية الموجود على شبكة الإنترنت.https://mch.gate.mosa.ly/

يقوم المواطن بالنقر على تسجيل ومنها اختيار الخدمت المتاحة للمواطن اللليبي.

يختر منحة الأسرة ويبدأ في إدخال البيانات الشخصية الخاص به، والتي هي الاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد.

يقوم المواطن برفع كل الأوراق المطلوبة للتقديم، ومن ثم ينقر على تأكيد التسجيل.

مبلغ منظومة منحة الزوجة والابناء 2023

يتم تقديم منحة الزوجة والأبناء للأسر السعودية في دولة ليبيا بقيمة 100 دينار ليبي دون أي استقطاع، حيث يتم صرف المنحة للأسر من تتوافر بها الشروط التالية: