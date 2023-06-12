“المباراة الحاسمة والمنتظرة” موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي 2023 وأهم القنوات الناقلة

عشاق الساحرة المستديرة الصغيرة من القارة السمراء يبحثون في الوقت الحالي عن موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي 2023، بل والقنوات الناقلة لهذه الجولة وأين يتم إقامتها وتوزيع الجوائر، حيث مقرر أن تنطلق جولة قوية للغاية بين اتحاد العاصمة الجزائري والأهلي المصري، وفي تقرير اليوم سنوضح لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة له.

موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي 2023

تم تتويج الأهلي المصري بطل لدوري أبطال إفريقيا 2023، وبعد هذه الجولة القوية سيتم القيام بجولة قوية بين الأهلي المصري واتحاد الجزائر، حيث من المفترض أن يكون موعد المباراة في الفترة ما بين الحادي عشر من شهر أغسطس وغلى يوم الثالث عشر من أغسطس، حيث من المفترض أن يقوم الكاف بالإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل هذا اللقاء الفترة القادمة بإذن الله.

عدد بطولات الأهلي المصري القارية

الجدير بالذكر أنه لم يتم الإعلان بعد عن موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي 2023 والقنوات الناقلة لهذه الجولة، حيث التفاصيل الخاصة بالمباراة مقرر أن يتم الإعلان عنها الفترة القادمة، وبالنسبة لعدد بطولة الأهلي فقد حصل الأهلي المصري على هذا اللقب حوالي خمسة وعرين مرة وذلك طوال مسيرته التي تخطت مائة عام، حيث فاز 11 مرة بلقب دوري أبطال إفريقيا، حيث واحدًا من أكثر الفرق التي تم تتويجها بلقب قارة إفريقيا.

وللعلم أن الأهلي المصري قد تأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد أن تمكن بالفوز على الوداد المغربي في الدور النهائي في دوري الإياب والذهاب، ومنه تأهل للدور النهائي من البطولة.