لأول مرة قناة ترفيهية منوعة !! استقبل تردد قناة الحرامي 2023 الجديد وتابع كل ما هو جديد

تأسست قناة الحرامي الرياضية كتجسيد لشغف الجماهير بالرياضة وحب المشاهدين للمتعة والتشويق الذي يتميز به العالم الرياضي، تقدم القناة مجموعة واسعة من المحتوى الرياضي المتنوع، بدءًا من البطولات العالمية الكبرى حتى البطولات المحلية الهامة، يعمل فريق الحرامي الرياضية على توفير برامج ونقل مباشر لأهم المباريات والأحداث الرياضية، مع تحليلات متخصصة وتغطية شاملة لأخبار الرياضة.

تردد قناة الحرامي

تعد قناة الحرامي من أحدث القنوات التي تحظى بشعبية كبيرة في عالم الرياضة والترفيه، بعد إطلاقها الناجح في عام 2023، أصبحت القناة واحدة من أكثر الوجهات المفضلة لعشاق الرياضة حول العالم، تتميز بمحتوى حصري ومثير، حيث تقدم تجربة فريدة للمشاهدين.

التردد:10815

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة الحرامي قد أصبح من أكثر الترددات التي يبحث عنها الجمهور، يسهل الوصول إلى القناة من خلال معظم المنصات التلفزيونية ومقدمي الخدمات الرقمية.

بفضل انتشارها الواسع، يمكن لعشاق الرياضة في جميع أنحاء العالم الاستمتاع بمشاهدة الأحداث الرياضية المثيرة التي تقدمها القناة.

التجربة الفريدة للمشاهدة