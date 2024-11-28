“سجل الآن“ اعلان توظيف وزارة الثقافة والفنون 2024 بالجزائر والمؤهلات المطلوبة

يرغب جميع المواطنين بالتعرف على تفاصيل اعلان توظيف وزارة الثقافة والفنون والتي أطلقتها في الآونة الأخيرة ويمكن لجميع المواطنين في جميع أنحاء الجزائر التقديم بها والحصول على وظيفة ثابتة، ووفقا لما نقلته الجهات المعنية أن تلك المسابقة تقدم ما يقارب نحو 654 منصب خالي، ولكن يجب العلم أن كل منصب يتطلب تخصص محدد وهذا ما سوف نوضحه لكم اليوم من خلال مقالنا، والهدف من هذا الإعلان هو مساعدة المواطنين في الحصول على فرص عمل ثابتة وتحسين الأوضاع الاقتصادية لدى المواطنين.
اعلان توظيف وزارة الثقافة والفنون
قامت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية بالإعلان عن مجموعة من الرتب التي سوف تكون متاحة في المسابقة وهي كالتالي:
- عون حفظ بيانات.
- ملحق رئيسى للإدارة.
- متصرف.
- كاتب.
- مكتبي وثائقي امين محفوظات.
- تقني سامي في الإعلام الآلي.
- مساعد مكتبي وثائقي امين محفوظات.
- تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات.
- عون تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات.
- مساعد تقني متخصص في المكتبات والوثائق والمحفوظات.
- حارس.
- عامل مهني مستوى اول.
- عون خدمة مستوى اول.
- مساعد تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات.
المؤهلات المطلوبة للتقديم على وظائف وزارة الثقافة والفنون
يجب على المتقدمين أن يكونوا حاصلين على المؤهلات التي حددتها وزارة الثقافة والفنون وهي كالتالي:
- في حال التقديم على وظيفة متصرف يجب أن يكون حاصل على شهادة الليسانس أو ما يعادله في العلوم القانونية والإدارية، العلوم المالية، العلوم التجارية، علوم السياسة، علوم التسيير، العلاقات الدولية، علم الاجتماع ماعدا علم تربوي، علم نفس تخصص عمل وتنظيم، علوم الإعلام والاتصال، العلوم الإسلامية شريعة وقانون.
- في حال التقديم على وظيفة تقني سامي في الإعلام الآلي يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة جامعية تطبيقية في الإعلام الآلي أو حاصل على شهادة مبرمج، أو شهادة تقني في الشبكات والأنظمة المعلوماتية أو شهادة صيانة أجهزة الحاسوب.
- عند التقديم على منصب وثائقي امين محفوظات يجب أن يكون حاصل على شهادة الليسانس في علوم اقتصاد المكتبات.